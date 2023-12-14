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Fenerbahçe-Spartak Trnava maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11)

UEFA Avrupa Konferans Ligi Fenerbahçe- Spartak Trnava maçı bu akşam gerçekleşecek. Fenerbahçe-Spartak Trnava maçına saatler kaldı. UEFA Konferans Ligi H Grubu'nda temsilcimiz Fenerbahçe, Spartak Trnava ile karışılaşacak.. Maç sarı lacivertli takımın stadında oynanacak. Taraftalar büyük bir heyecanla Fenerbahçe maçı canlı yayın saati ve kanalı ile ilgili detayları araştırıyorlar. Peki Fenerbahçe-Spartak Trnava maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? Muhtemel 11'li belli oldu mu?

12:32 - 14/12/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Fenerbahçe-Spartak Trnava
Fenerbahçe-Spartak Trnava

Fenerbahçe Spartak Trnava maçı canlı yayın bilgileri futbolseverler tarafından merak ediliyor. Avrupa Konferans Ligi H Grubu 6. maçında Fenerbahçe turu geçmeyi hedefliyor. Fenerbahçe Spartak Trnava maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe Spartak Trnava maçı hangi kanalda şifresiz, şifresiz mi? İşte Fenerbahçe maçı canlı yayın bilgileri...

FENERBAHÇE SPARTAK TRNAVA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu Fenerbahçe-Spartak Trnava maçı, 14 Aralık 2023 Perşembe akşamı saat 20.45’te başlayacak.

FENERBAHÇE SPARTAK TRNAVA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Sarı lacivertlilerde yarınki karşılaşmada Livakovic (İrfan Can) Osayi, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, Crespo, İrfan Can, Szymanski, Fred, Tadic, Dzeko 11’yle çıkması bekleniyor.

FENERBAHÇE-SPARTAK TRNAVA MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE YAYINLANACAK?

Ülker Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe-Spartak Trnava maçı EXXEN platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak.



#Spartak Trnava
#fenerbahçe
#UEFA Avrupa Konferans Ligi
1 saat önce
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