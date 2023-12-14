UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 6. ve son hafta macında Fenerbahçe bugün sahasında Spartak Trnava'yı ağırlayacak. Grup ikinciliği yolunda sahaya mutlak 3 puan için çıkacak olan sarı-lacivertliler, diğer maçın sonucuna göre grubu lider olarak da bitirebilir.