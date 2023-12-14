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Spor

Fenerbahçe tura kilitlendi

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 6. ve son hafta macında Fenerbahçe bugün sahasında Spartak Trnava'yı ağırlayacak. Grup ikinciliği yolunda sahaya mutlak 3 puan için çıkacak olan sarı-lacivertliler, diğer maçın sonucuna göre grubu lider olarak da bitirebilir.

09:33 - 14/12/2023 Thursday
Yeni Şafak
Fenerbahçe'nin galibiyeti ülke puanı için büyük önem taşıyor.
Fenerbahçe'nin galibiyeti ülke puanı için büyük önem taşıyor.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 6. ve son hafta maçında bugün Slovakya'nın Spartak Trnava ekibiyle saat 20.45'te sahasında karşılaşacak. Mücdele Exxen'den canlı yayınlanacak.


Elemeler ve gruplarda 9 maçlık galibiyet serisinin ardından son 2 mücadelesinden ise mağlup ayrılan sarı-lacivertliler, grupta üçüncü sıraya geriledi. İlk 2 sırada bulunan Nordsjaelland ve Ludogorets, Bulgaristan'da karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, Spartak Trnava'yı yenmesi durumunda gruptan çıkacak. Diğer maçın berabere bitmesi durumunda temsilcimiz, alacağı galibiyetle grubu lider olarak da tamamlayabilecek. Sarı-lacivertli takım, rakibi karşısında olası beraberlikte ise grup ikinciliği için Ludogorets'in Nordsjaelland'e yenilmesini bekleyecek.




İlk 11'de 3 değişikik

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, bugünkü maçta ideal kadroyu sahaya sürmeyi planlıyor. Beşiktaş deplasmanında alınan 3-1'lik galibiyetle takımda moraller yükselirken, tecrübeli teknik adamın ilk 11'de üç değişiklik yapması bekleniyor. UEFA listesinde bulunmayan Samet'in yanı sıra Crespo ve Dzeko'nun dinlendirileceği, Oosterwolde, İsmail ve Batshuayi'nin ise sahaya ilk 11'de çıkacağı öğrenildi.


Fenerbahçe-Spartak Trnava
Stat:
Ülker
Saat:
20.45
Hakem:
Aleksandar Stavrev (Kuzey Makedonya)
Yayın:
Exxen
Fenerbahçe:
Livakovic, Osayi, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Batshuayi
Teknik dirketör:
İsmail Kartal
Spartak Trnava:
Takac, Sulek, Kostrna, Kosa, Mikovic, Daniel, Bukata, Zeljkovic, Ofori, Azango, Duris
Teknik direktör:
Michal Gasparik







#UEFA
#Konferans Ligi
#Fenerbahçe
#Spartak Trnava
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