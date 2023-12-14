Fenerbahçe tura kilitlendi

Elemeler ve gruplarda 9 maçlık galibiyet serisinin ardından son 2 mücadelesinden ise mağlup ayrılan sarı-lacivertliler, grupta üçüncü sıraya geriledi. İlk 2 sırada bulunan Nordsjaelland ve Ludogorets, Bulgaristan'da karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, Spartak Trnava'yı yenmesi durumunda gruptan çıkacak. Diğer maçın berabere bitmesi durumunda temsilcimiz, alacağı galibiyetle grubu lider olarak da tamamlayabilecek. Sarı-lacivertli takım, rakibi karşısında olası beraberlikte ise grup ikinciliği için Ludogorets'in Nordsjaelland'e yenilmesini bekleyecek.