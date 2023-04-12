Fenerbahçe Opet

Avrupa’nın kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu olan CEV Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden 3 Türk takımı yarı finale yükseldi. Türk voleybolu, 1960 yılından itibaren düzenlenen organizasyonda tarihte ilk kez 3 takımla yarı finalde kupa için mücadele edecek. Peki CEV Şampiyonlar Ligi’nde hangi takımlar yarı finale yükseldi? İşte detaylar.