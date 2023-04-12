|
Reklam
Reklam
Özgün

CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında yarın Fenerbahçe Opet ile VakıfBank karşılaşacak

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Fenerbahçe Opet, sahasında VakıfBank’ı konuk edecek. VakıfBank'ın ev sahibi olduğu ilk maçta Fenerbahçe Opet, rakibini 3-0 yenerek final için avantaj sağladı. Sarı-lacivertli ekip, bu maçta 2 set kazanması durumunda CEV Şampiyonlar Ligi finaline çıkacak. VakıfBank'ın mücadeleden 3-0 ya da 3-1 galip ayrılması durumunda ise altın set oynanacak. Altın set sonucunda kazanan ekip finale yükselecek. Peki Fenerbahçe Opet - VakıfBank maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç bilgisi.

10:29 . 12/04/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Fenerbahçe Opet - VakıfBank

Fenerbahçe Opet - VakıfBank

Avrupa'nın kulüp düzeyindeki en prestijli organizasyonu CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Fenerbahçe Opet ve VakıfBank karşı karşıya geliyor. Maç bilgisina haberimizden ulaşabilirsiniz.

FENERBAHÇE OPET - VAKIFBANK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?


Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Fenerbahçe Opet,
13 Nisan Perşembe
yani yarın VakıfBank'ı konuk edecek. Burhan Felek Voleybol Salonu'nda
saat 19.00
'da başlayacak karşılaşma
TİVİBU SPOR
ekranlarından naklen yayınlanacak.



#Fenerbahçe Opet
#VakıfBank
#Voleybol
#CEV Şampiyonlar Ligi
#Burhan Felek Voleybol Salonu
17 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.