Fenerbahçe Opet - VakıfBank
Avrupa'nın kulüp düzeyindeki en prestijli organizasyonu CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Fenerbahçe Opet ve VakıfBank karşı karşıya geliyor. Maç bilgisina haberimizden ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE OPET - VAKIFBANK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
FENERBAHÇE OPET - VAKIFBANK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Fenerbahçe Opet,
13 Nisan Perşembe
yani yarın VakıfBank'ı konuk edecek. Burhan Felek Voleybol Salonu'nda
saat 19.00
'da başlayacak karşılaşma
TİVİBU SPOR
ekranlarından naklen yayınlanacak.
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#Voleybol
#CEV Şampiyonlar Ligi
#Burhan Felek Voleybol Salonu
17 dakika önce