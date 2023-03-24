CEV Şampiyonlar Ligi’nde hangi takımlar yarı finale yükseldi?

Avrupa’nın kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu olan CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde ilk kez 3 Türk takımı Türkiye’yi temsil edecek.

Avrupa’nın kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu olan CEV Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden kadın voleybol takımlarından Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe ve V.Bank yarı finale yükseldi. Türk voleybolu, 1960 yılından itibaren düzenlenen organizasyonda tarihte ilk kez 3 takımla yarı finalde kupa için mücadele edecek.