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Voleybolda ilk kez 3 Türk takımı CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Türkiye’yi temsil edecek

Avrupa’nın kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu olan CEV Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden 3 Türk takımı yarı finale yükseldi. Türk voleybolu, 1960 yılından itibaren düzenlenen organizasyonda tarihte ilk kez 3 takımla yarı finalde kupa için mücadele edecek. Peki CEV Şampiyonlar Ligi’nde hangi takımlar yarı finale yükseldi? İşte detaylar.

16:06 . 24/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
CEV Şampiyonlar Ligi’nde hangi takımlar yarı finale yükseldi?

CEV Şampiyonlar Ligi’nde hangi takımlar yarı finale yükseldi?

Avrupa’nın kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu olan CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde ilk kez 3 Türk takımı Türkiye’yi temsil edecek.

CEV ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE HANGİ TAKIMLAR YARI FİNALE YÜKSELDİ?

Avrupa’nın kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu olan CEV Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden kadın voleybol takımlarından Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe ve V.Bank yarı finale yükseldi. Türk voleybolu, 1960 yılından itibaren düzenlenen organizasyonda tarihte ilk kez 3 takımla yarı finalde kupa için mücadele edecek.


Yarı finalin ilk eşleşmesinde Eczacıbaşı, milli voleybolcu Ebrar Karakurt’un formasını giydiği İtalya’nın Igor Gorgonzola Novara takımıyla karşılaşacak. Yarı finalin diğer eşleşmesinde ise Türk derbisinde Fenerbahçe ile V.Bank oynayacak.




#CEV Şampiyonlar Ligi
#Voleybol
#Eczacıbaşı
#Fenerbahçe
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