UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde gruplar öncesi son etap olan play-off turunda Fenerbahçe’nin rakibi Twente oldu. UEFA Konferans Ligi e. ön eleme turunda Maribor'u 2 maç sonunda 6-1'lik skorla geçen Fenerbahçe'nin play-off'ta Twente ile yarışacak. Peki, Fenerbahçe- Twente maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?

fenerbahçe ile Twente arasındaki rövanş maçı 31 Ağustos Perşembe günü De Grolsch Veste Stadyumu'nda oynanacak.

FC Twente Hollanda Enschede'de kurulan futbol kulübü. 1965 yılında kurulan kulüp Hollanda 1. Ligi Eredivisie'de yer almaktadır. 1965 yılında aynı şehirdeki iki takım, Sportclub Enschede ve Enschedese Boys'un birleşmesi ile kurulmuştur. 1926 yılında Sportclub Enschede'nin şampiyonluğundan sonra uzun zaman hiç şampiyonluk yaşamamış olan takım 2009-2010 sezonunda 86 puan toplayarak tarihinde ilk defa Hollanda şampiyonu olmuştur.