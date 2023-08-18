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Fenerbahçe play-off'ta rakibi Twente ile karşılaşacak

UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe'nin play-off turundaki rakibi belli oldu. Maribor'u eleyen temsilcimizin play-off turundaki rakibi Twente oldu. Twente, Riga'yı toplamda 5-0'lık skorla geçti. Fenerbahçe- Twente maçının ayrıntıları da netleşti. Fenerbahçe- Twente maçı ne zaman, saat kaçta, nerede oynanacak? İşte maça dair ayrıntılar...

10:02 . 18/08/2023 Cuma
Yeni Şafak
Fenerbahçe- Twente

Fenerbahçe- Twente

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde gruplar öncesi son etap olan play-off turunda Fenerbahçe’nin rakibi Twente oldu. UEFA Konferans Ligi e. ön eleme turunda Maribor'u 2 maç sonunda 6-1'lik skorla geçen Fenerbahçe'nin play-off'ta Twente ile yarışacak. Peki, Fenerbahçe- Twente maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?

FENERBAHÇE- TWENTE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OYNANACAK?

Fenerbahçe ile Twente arasındaki ilk maç 24 Ağustos Perşembe günü Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak.

FENERBAHÇE-TWENTE RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

fenerbahçe ile Twente arasındaki rövanş maçı 31 Ağustos Perşembe günü De Grolsch Veste Stadyumu'nda oynanacak.

TWNETE HANGİ ÜLKENİN TAKIMI, KAÇINCI LİGDE OYNUYOR?

FC Twente Hollanda Enschede'de kurulan futbol kulübü. 1965 yılında kurulan kulüp Hollanda 1. Ligi Eredivisie'de yer almaktadır. 1965 yılında aynı şehirdeki iki takım, Sportclub Enschede ve Enschedese Boys'un birleşmesi ile kurulmuştur. 1926 yılında Sportclub Enschede'nin şampiyonluğundan sonra uzun zaman hiç şampiyonluk yaşamamış olan takım 2009-2010 sezonunda 86 puan toplayarak tarihinde ilk defa Hollanda şampiyonu olmuştur.



#fenerbahçe
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#fenerbahçe haberleri
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