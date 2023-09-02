UEFA Konferans Ligi Kura çekiminde Türkiye temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi kim olacak sorusu gündemdeki yerini aldı. Bugün gerçekleşecek kura çekiminde hangi takım sarı lacivertlilerin rakibi olacak merak ediliyor. Gerçekleşen kura çekimi sonrası resmi olarak Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu. Peki, Konferans Ligi Kura çekiminde Fenerbahçe'nin rakibi hangi takım oldu? İşte Fenerbahçe'nin rakibi ve detayları…

KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİNDE FENERBAHÇENİN RAKİPLERİ KİM OLDU?

Fenerbahçe 2023 Konferans Ligi kura çekimine 1. torbadan giriş yaptı. UEFA Konferans Ligi kura çekiminin 1 Eylül 2023 15.30'da gerçekleşti. Fenerbahçe'nin ilk rakibi Ludogorets oldu. İşte diğer rakipleri...

H GRUBU: Fenerbahçe, Ludogorets, Spartak Trnava, Nordsjaelland

Ludogorets nerenin, hangi ülkenin takımı?

Ludogorets, 1945 yılında Bulgaristan'ın Razgrad kentinde kurulmuş futbol kulübüdür. Bulgaristan'ın en üst seviyedeki ligi olan Prva profesionalna futbolna liga'da mücadele etmektedir. Maçlarını 8 bin 808 kişilik Ludogorets Arena Stadı'nda oynamaktadır.

Sahasında oynadığı her maçtan önce Lazio ve Benfica futbol takımları gibi stadın etrafında maskotları olan Fortuna isimli dişi kartalı uçurmaktadırlar.

İkinci lige ilk kez yükseldiği 1962 yılı haricinde 2009-10 sezonuna kadar üçüncü ligde mücadele eden Razgrad Kartalları, 2010-11 sezonunda Bulgaristan'ın en üst ligi olan Prva profesionalna futbolna liga'ya çıkmıştır.

Takip eden on sezonda üst üste şampiyon olmuş, bunun yanında 2011-12 ve 2013-14 sezonlarında Kupa na Balgariya ve 2011-12, 2013-14, 2017-18 ve 2018-19 yıllarında 4 defa Bulgaristan Süper Kupası'nı kazanarak tarihi bir başarı elde etmiştir.

Nordsjaelland nerenin takımı?

FC Nordsjælland ya da kısaca FCN 1991 yılında kurulmuş Danimarka'nın Farum şehri merkezli futbol kulübü. 1991 yılında şehrin iki takımı Farum IK ve Stavnsholt BK'nın birleşmesiyle Farum Boldklub adıyla kuruldu. 2011-12 sezonunda tarihindeki ilk Superliga şampiyonluğunu elde etti. 2012-13 yılında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etti. Grubu son sırada tamamlayarak Avrupa'ya veda etti.

Spartak Trnava nerenin, hangi ülkenin takımı?

FC Spartak Trnava, Trnava şehrinde kurulmuş Slovak futbol kulübüdür. Tam adı "Football Club Spartak Trnava" olan bu kulüp, Slovak futbolunun önemli temsilcilerinden biridir. Spartak Trnava, Slovak futbolunun tarihi ve başarılı kulüplerinden biri olarak kabul edilir ve Slovakya'nın en üst düzey futbol liginde mücadele etmektedir.

KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI 2023

A GRUBU-> Lille, Slovan Bratislava, Olimpija Ljubljana, Klaksvik

B GRUBU-> Gent, Maccabi Tel Aviv, Zorya Luhansk, Breidablik

C GRUBU-> Dinamo Zagreb, Viktoria Plzen, Astana, Ballkani

D GRUBU-> Club Brugge, Bodo/Glimt, Beşiktaş, Lugano

E GRUBU-> AZ Alkmar, Aston Villa, Legia Warszawa, Zrinjski

F GRUBU-> Ferençvaroş, Fiorentina, Genk, Cukaricki

G GRUBU-> Frankfurt, PAOK, HJK Helsinki, Aberdeen

H GRUBU-> Fenerbahçe, Ludogorets, Spartak Trnava, Nordsjaelland



