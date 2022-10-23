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İstanbul Barosu yeni başkanı Filiz Saraç oldu

İstanbul Barosu başkanlık seçimleri Haliç Kongre Merkezi’nde yapıldı. Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu adayı Filiz Saraç, baronun yeni başkanı seçildi. Böylece 144 yıllık İstanbul Barosu’na ilk kez bir kadın başkan seçildi. Filiz Saraç, 2017 yılında Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu'na seçilmiştir. Peki Filiz Saraç kimdir, nereli kaç yaşında? Filiz Saraç hangi görevlerde bulundu? İşte İstanbul Barosu başkanı Filiz Saraç hayatı, biyografisi, özgeçmişi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Filiz Saraç kimdir, nereli kaç yaşında? İstanbul Barosu başkanı Filiz Saraç hangi görevlerde bulundu?
İstanbul Barosu yeni başkanı Filiz Saraç kimdir?

İstanbul Barosu başkanlık seçimleri bugün saat 09.00’da Haliç Kongre Merkezi'nde başladı. Baro seçimi için dokuz avukat grubundan adaylar yarıştı. Seçimler saat 17.00 itibariyle sona erdi. Sandıklar açıldı, oy sayım işlemi başladı. Oy verme işlemi için dün gece 144 sandık kuruldu. Her sandıkta üç kişi görevlendirildi.

Filiz Saraç
Filiz Saraç

Filiz Saraç kaç oyla İstanbul Barosu başkanı oldu?

Resmi olmayan sonuçlara göre, Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu adayı Filiz Saraç, 7 bin 96 oyla baronun yeni başkanı oldu. Böylece 144 yıllık İstanbul Barosu’na ilk kez bir kadın başkan seçildi.

Resmi olmayan sonuçlara göre 144 sandıktan adayların aldığı oylar şöyle:

  1. Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu adayı Filiz Saraç: 7096 oy
  2. Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu Yükseliş Hareketi adayı Hasan Kılıç: 6425 oy
  3. Avukat Hakları Grubu'nun adayı Mustafa Gökhan Ahi: 4760 oy
  4. İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi ve Önce Avukat Grubu'nun adayı Avukat Elif Görgülü: 1927 oy
  5. Bağımsız aday Mert Er Karagülle: 1314 oy
  6. Bağımsız Avukatlar Grubu'nun adayı Gülden Sönmez: 1057 oy
  7. Milliyetçi Avukatlar Grubu adayı Hakan Çatak: 891 oy
  8. İstanbul Avukatlar Birliği adayı Metin Uraçin: 265 oy
  9. Genç Hukuk Hareketi adayı Türkan Kara: 156 oy
  10. Geçersiz/boş oy sayısı ise 384 oldu.


İstanbul Barosu başkanı Filiz Saraç kimdir?

1968 yılında Trabzon’da doğan Filiz Saraç aslen Gümüşhane’lidir. 1991 tarihinden bugüne İstanbul Kadıköy’de serbest avukatlık yapmaktadır.

1984 - 1988 tarihinde Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde hukuk eğitimi almıştır. Sonrasında Kamu Hukuku dalında yüksek lisans yapmıştır.

İstanbul Barosu’nda;

  1. 1996- 1998 Yönetim Kurulu Üyeliği,
  2. 2002-2004 Genel Sekreterlik,
  3. 2004-2006 Başkan Yardımcısı olarak görevler yapmıştır.
  4. 2017 yılında Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu'na seçilmiştir.
  5. 1996- 1998 Yönetim Kurulu Üyeliği,
  6. 2002-2004 Genel Sekreterlik,
  7. 2004-2006 Başkan Yardımcısı olarak görevler yapmıştır.
  8. 2017 yılında Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu'na seçilmiştir.
  9. Serbest avukatlığı yanı sıra, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde 2003-2009 yılları arasında misafir öğretim görevlisi olarak çalıştı.

“Ceza hukukunda BİNA ÇÖKMELERİ ” adlı yüksek lisans tezi önce makale olarak Legal Hukuk Dergisi’nde; 2008 yılında da İstanbul Barosu tarafından kitap olarak yayınlandı.

Kamuoyunda Veli Göçer davası olarak bilinen deprem davasında depremzede vekilliği yaptı. Baro Genel Sekreteri olarak 2003 yılında meydana gelen Bingöl depreminde yerinde incelemelere katıldı. 2004 yılında Pamukova’da meydana gelen tren kazasında Baro adına kaza sonrası tespitleri yaptıran Baro heyetinde yer aldı.

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