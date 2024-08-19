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Fiskobirlik fındık alımını başlattığını duyurdu

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Fiskobirlik) daha önceden de ilan ettiği gibi 2024 ürünü fındık alımlarını başlattı. Peki Fiskobirlik fındığı kaçtan alıyor? İşte Fiskobirlik fındık alım fiyatı.

13:54 - 19/08/2024 Monday
Yeni Şafak
Fiskobirlik fındık alımı başladı mı?
Fiskobirlik fındık alımı başladı mı?

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK), 12 Ağustos 2024 Pazartesi günü itibarıyla yeni sezon fındık alımlarına başladı. Birliğe bağlı 50 kooperatifte sezon hazırlıkları tamamlanarak, üreticilerden fındık alımı gerçekleştirilmeye başlandı.

FİSKOBİRLİK'ten yapılan yazılı açıklamada, 10 ilde birliğe bağlı 50 kooperatifte fındık alımının gerçekleştirildiği belirtildi.

Alımların peşin, emanet ve vadeli sistem üzerinden sürdürüleceği aktarılan açıklamada, "Alımlarda serbest piyasada oluşan fiyatın üzerinden günlük fiyat belirlenecek. Buna ek olarak randıman farkı da üreticilere ödenecektir. Ayrıca coğrafi işaretli Giresun tombul fındığı üretici belgesi olanlara kilogram başına bir lira fark ödenecektir." ifadesine yer verildi.

Giresun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hamza Bölük ise, fındık hasadının bahçelerde devam ettiğini anımsatarak, pazara ürün getirilmeye ileriki günlerde başlanmasını beklediklerini söyledi.

Serbest piyasada fiyatla ilgili net bir rakam oluşmadığını ifade eden Bölük, fiyatın arz talep dengesine göre şekilleneceğini sözlerine ekledi.

Fındık fiyatları ne kadar?

Fındık alım fiyatları açıklandı. Levant kalite için 133 TL, Giresun kalite için 135 TL olarak belirlendi.

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