Ordu-Giresun Havalimanı bakıma giriyor: Uçuşlara 50 gün ara

“Çok uzun bir süre”





Gülyalı-Havalimanı Merkez Taksi hattında çalışan, 149 No'lu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Erdoğan Kalafat, “Yetkililer bu işi daha iyi bilir, inşallah onlardan da bir açıklama gelecek ancak 50 gün hem vatandaşlar hem de bizim için uzun bir süre. İnşallah söylendiği gibi 50 gün sürmez, daha erken biter. Bizim temennimiz burada kimsenin mağdur olmaması. İnşallah daha hızlı bir şekilde yapılır. Bu onarım ve bakım Eylül ayında değil de farklı bir tarihte de olabilirdi. Umarım açıklama yapılır ve kamuoyu da çelişki içerisinde kalmaz” dedi.