Zeytinyağlı, zeytinli nefis ekmek tarifi: İtalyan Focaccia

İtalyan mutfağı ile Türk mutfağının lezzetleri birbirine benzerliği açısından ülkemizde İtalyan tarifleri severek tüketiliyor. İtalyan mutfağı meşhur yemeklerinden Focaccia ekmeği son yıllarda ülkemizde de yapılıyor. Zeytinli, domatesli, sarımsaklı ekmek olarak tarif edebileceğimiz İtalyan focaccia ekmeği tarifinin detayları içeriğimizde.

İTALYAN FOCACCİA EKMEĞİ TARİFİ

İtalyanlar da ekmeğe zeytinyağı ekleyip focaccia ekmeğini yaratmışlardır. Focaccia çok yönlü bir ekmek, kullandığınız fırın kabı ve malzemeye göre kalınlığı değişebilir. Üzerine biberiye, sarımsak, domates, kurutulmuş domates, zeytin, sote soğan, sucuk, peynir, susam ve ızgara sebze gibi malzemeler de eklendiği için pizza ile de benzerlik taşıyor.

FOCACCİA EKMEĞİ MALZEMELERİ VE YAPILIŞI

Malzemeler

Hamuru İçin;

1,5 su bardağı ılık su

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2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1 paket instant maya

1 tatlı kaşığı kekik

3 su bardağı + 1 su bardağından bir parmak eksik un

Üzeri İçin;

3 adet çeri domates

10 adet siyah doğranmış zeytin

1 tatlı kaşığı kekik

1 tatlı kaşığı çörek otu

3-4 tatlı kaşığı zeytinyağı

Yapılışı

Unu ve kekiği yoğurma kabına alıp, ortasını havuz gibi açın.

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Bu havuza; ılık su, toz şeker, zeytinyağı, maya, unun kenar kısımlarına da tuzunu koyun ve yavaş yavaş yoğurmaya başlayın. Biraz ele yapışan, yumuşak bir hamur elde edeceğiz.

Yaklaşık 5 dakika, hamuru güzelce yoğurun ve mayalanması için üzerini bir buzdolabı poşeti ile örtün ve yaklaşık 45 dakika kadar dinlenmeye alın.

Mayalanma süreci sonunda hamurumuz en az iki katı büyüklüğüne ulaşmış, çok güzel kabarmış olacaktır. Gazını almak için kısa bir süre tekrar yoğurup, şekillendirmeye başlayabiliriz.

Şekil verme sırasında, fırını ısınması için 100 dereceye ayarlayarak açın.

Sıvı yağ ile yağladınız pişirme kabına hamuru elinizle yayın.

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Hamurun üzerine işaret parmağınızla delikler açarak, zeytin ve domatesleri istediğiniz şekilde biraz içine bastırarak yerleştirin.

Üzerine kekik ve çörek otunu serpin. (Siz çeşit ve miktarlarda, istediğiniz şekilde değişiklik yapabilirsiniz. Focaccia ekmeğinde genellikle; zeytin, çeri veya kuru domates, kekik, biberiye, bazen farklı sebze çeşitleri veya peynir kullanılabiliyor.)

Hazır olan ekmeğinizi fırına vererek, fırının derecesini 180’e yükseltin. Üzeri kızarana kadar pişirin. (Yaklaşık 25-35 dakika arası.)

Fırından çıkan sıcak ekmeğin üzerine tatlı kaşığı ile zeytinyağı gezdirin. Afiyet olsun.