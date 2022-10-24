Tulumba tatlısı nasıl yapılır? 24 Ekim Masterchef tulumba tatlısı tarifi

MasterChef'te bu akşam tulumba tatlısı yapılıyor. Kıran kırana bir mücadelenin verildiği yarışmada yarışmacılar en iyi tulumba tatlısını yapmaya çalışıyor. Şerbetli tatlıların başında gelen tulumba tatlısı herkes tarafından oldukça seviliyor. Peki evde tulumba tatlısı nasıl yapılır? Tulumba tarifi nedir? İşte tulumba tatlısının püf noktaları...

TULUMBA TATLISI TARİFİ

Tulumba tatlısı, kızartılmış hamurun şekerli bir şurup içinde servis edildiği bir Türk tatlısıdır. İşte Tulumba tatlısı tarifi ve malzemeleri...

TULUMBA TATLISI NASIL YAPILIR?

Malzemeler

Hamuru için:

2 su bardağı su

2,5 su bardağı un

1 yemek kaşığı tereyağı

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1 çay kaşığı toz şeker

Yarım çay kaşığı tuz

3 adet yumurta

3 yemek kaşığı irmik

1 yemek kaşığı limon suyu

Şerbeti için;

3 su bardağı şeker

3 su bardağı su

2 yemek kaşığı limon suyu

Kızartmak için de yağ

TULUMBA TATLISI YAPILIŞI

Tatlının yapımına başlamadan hemen önce şerbet hazırlanır. Şerbet için şeker ve su uygun bir tencereye alınır, kaynamaya başladığında kısık ateşte 30-35 dakika koyu kıvama gelene dek kaynatılır, limon suyunu ekleyip ılımaya bırakılır. Şerbetin tamamen soğuması beklenir veya buzdolabına kaldırılabilir. Şerbet çok soğuk olduğu zaman hamura geçilebilir.

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Hamuru için; tencereye su, tereyağı, şeker, tuz eklenir ve kaynatılır. Unu elenir ve kaynamış olan su karışımına birden eklenir, tahta kaşıkla karıştırılır ve ocağın altı kısılır. 4-5 dakika hiç durmadan karıştırılır ve hamuru bu şekilde pişirilir.

Hamur soğuması için kenara alınır. Hamur biraz dinlendikten sonra, yumurtalar teker teker hamura eklenir ve mikser ile karıştırılır.

Yumurtaları yedirdikten sonra, limon suyu ve irmik eklenir, mikserle tekrar 5 dakika yüksek ayarda karıştırılır. Parlak ve yapışkan bir hamur ortaya çıkar.

Yağ geniş bir tencereye alınır ve yüksek ayarda ısıtılır. İsteğe göre tulumbaları soğuk yağa sıktıktan sonra, yağın altın açılabilir.

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Büyük bir bez sıkma torbasına yıldız uç takılır ve torbanın yarısına kadar hamur ekleyin.

Hamurdan istenilen boyutta yağa sıkılırı ve makas ile kesin.

Ağır şekilde çıtır çıtır olması ve içi pişmasi amacıyla yüksek derecede olan yağın altı kısılır.

Ara sıra karıştırarak karamel renk alana kadar pişirilir.

Pişen tulumbalar yağdan alınarak soğuk şerbete ilave edilir, 2-3 dakika bekletilir. Hamurun tamamı bitene kadar bu işlem yapılır.

Tercihe göre şerbete 2 paket vanilya veya bir çay kaşığı tarçin da eklenebilir.

TULUMBA TATLISI KAÇ KALORİDİR?

Tulumba tatlısının 100 gramında 284 kalori bulunmaktadır. Tulumba tatlısının 1 porsiyonu ( 3 adet, 90 gr) 256 kaloridir. 1 adet (30 gr ) tulumba tatlısı 85 kaloridir. Tulumba tatlısının 100 gramı 45.21 gram karbonhidrat, 2.79 gram protein, 8.06 gram yağ içermektedir.

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