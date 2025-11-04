Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
100 yıl içinde haritadan silinecek şehirler açıklandı: Korkutan listede Türkiye’den iki il var

100 yıl içinde haritadan silinecek şehirler açıklandı: Korkutan listede Türkiye’den iki il var

16:274/11/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

Bilim adamlarının yayımladığı yeni bir araştırma, iklim değişikliğinin korkutucu boyutlarını gözler önüne serdi. Çalışmaya göre, deniz seviyesindeki yükselme ve artan su taşkınları, önümüzdeki yüzyıl içinde tam 37 şehrin haritadan silinmesine yol açabilir. Rapor, dünya genelindeki birçok kıyı kentinin yaşanmaz hâle geleceğini ortaya koyarken, listede Türkiye’den iki il de yer aldı. Araştırmacılar, özellikle bu şehirlerin önlem alınmazsa tamamen sular altında kalabileceği uyarısında bulundu.

Swiftest şirketinin kurucu ortağı Matthew H. Nash tarafından yürütülen çalışma, deniz kıyısındaki büyük şehirlerin 100 yıl içinde yaşanmaz hâle gelebileceğini ortaya koydu. Raporda, iklim krizinin hızla ilerlemesiyle birlikte küresel deniz seviyesinin yükseldiği ve bu durumun milyonlarca insanı doğrudan etkileyebileceği vurgulandı.

İKİ İLİMİZ DE LİSTEDE


Yapılan çalışmada, Türkiye’den İstanbul ve İzmir en riskli şehirler arasında gösterildi. Özellikle Marmara ve Ege kıyılarında su seviyesindeki yükselme ve artan taşkın riski nedeniyle, bu iki ilin önümüzdeki yüzyılda ciddi tehlike altında olduğu belirtiliyor.

HARİTADAN SİLİNME RİSKİ TAŞIYAN ŞEHİRLER


Araştırmaya göre önümüzdeki 100 yıl içinde yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan şehirler arasında dünyanın dört bir yanından metropoller yer alıyor:


Tokyo (Japonya), Mumbai (Hindistan), New York City (ABD), Osaka (Japonya), İstanbul (Türkiye), İzmir (Türkiye), Kolkata (Hindistan), Bangkok (Tayland), Jakarta (Endonezya), Londra (İngiltere),

Dakka (Bangladeş), Ho Chi Minh (Vietnam), San Francisco (ABD), Miami (ABD), İskenderiye (Mısır), Sydney (Avustralya), Boston (ABD), Lizbon (Portekiz), Dubai (BAE), Vancouver (Kanada), Abu Dabi (BAE), Kopenhag (Danimarka), New Orleans (ABD), Dublin (İrlanda),

Honolulu (ABD), Amsterdam (Hollanda), Cancun (Meksika), Venedik (İtalya), Charleston (ABD), Macau (Çin), Male (Maldivler), Long Beach (ABD), Savannah (ABD), Nassau (Bahamalar), Punta Cana (Dominik Cumhuriyeti), Key West (ABD) ve Cockburn Town (Turks ve Caicos Adaları).

#Dünya
#küresel ısınma
#Türkiye
#Swiftest
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2025 Kasım ayı askerlik sevk ve celp yerleri açıklandı mı, nereden sorgulanır?