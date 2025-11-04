100 yıl içinde haritadan silinecek şehirler açıklandı: Korkutan listede Türkiye’den iki il var

Bilim adamlarının yayımladığı yeni bir araştırma, iklim değişikliğinin korkutucu boyutlarını gözler önüne serdi. Çalışmaya göre, deniz seviyesindeki yükselme ve artan su taşkınları, önümüzdeki yüzyıl içinde tam 37 şehrin haritadan silinmesine yol açabilir. Rapor, dünya genelindeki birçok kıyı kentinin yaşanmaz hâle geleceğini ortaya koyarken, listede Türkiye’den iki il de yer aldı. Araştırmacılar, özellikle bu şehirlerin önlem alınmazsa tamamen sular altında kalabileceği uyarısında bulundu.
Swiftest şirketinin kurucu ortağı Matthew H. Nash tarafından yürütülen çalışma, deniz kıyısındaki büyük şehirlerin 100 yıl içinde yaşanmaz hâle gelebileceğini ortaya koydu. Raporda, iklim krizinin hızla ilerlemesiyle birlikte küresel deniz seviyesinin yükseldiği ve bu durumun milyonlarca insanı doğrudan etkileyebileceği vurgulandı.
İKİ İLİMİZ DE LİSTEDE
Yapılan çalışmada, Türkiye’den İstanbul ve İzmir en riskli şehirler arasında gösterildi. Özellikle Marmara ve Ege kıyılarında su seviyesindeki yükselme ve artan taşkın riski nedeniyle, bu iki ilin önümüzdeki yüzyılda ciddi tehlike altında olduğu belirtiliyor.
HARİTADAN SİLİNME RİSKİ TAŞIYAN ŞEHİRLER
Araştırmaya göre önümüzdeki 100 yıl içinde yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan şehirler arasında dünyanın dört bir yanından metropoller yer alıyor:
Tokyo (Japonya), Mumbai (Hindistan), New York City (ABD), Osaka (Japonya), İstanbul (Türkiye), İzmir (Türkiye), Kolkata (Hindistan), Bangkok (Tayland), Jakarta (Endonezya), Londra (İngiltere),
Dakka (Bangladeş), Ho Chi Minh (Vietnam), San Francisco (ABD), Miami (ABD), İskenderiye (Mısır), Sydney (Avustralya), Boston (ABD), Lizbon (Portekiz), Dubai (BAE), Vancouver (Kanada), Abu Dabi (BAE), Kopenhag (Danimarka), New Orleans (ABD), Dublin (İrlanda),
Honolulu (ABD), Amsterdam (Hollanda), Cancun (Meksika), Venedik (İtalya), Charleston (ABD), Macau (Çin), Male (Maldivler), Long Beach (ABD), Savannah (ABD), Nassau (Bahamalar), Punta Cana (Dominik Cumhuriyeti), Key West (ABD) ve Cockburn Town (Turks ve Caicos Adaları).