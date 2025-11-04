100 yıl içinde haritadan silinecek şehirler açıklandı: Korkutan listede Türkiye’den iki il var

İKİ İLİMİZ DE LİSTEDE





Yapılan çalışmada, Türkiye’den İstanbul ve İzmir en riskli şehirler arasında gösterildi. Özellikle Marmara ve Ege kıyılarında su seviyesindeki yükselme ve artan taşkın riski nedeniyle, bu iki ilin önümüzdeki yüzyılda ciddi tehlike altında olduğu belirtiliyor.