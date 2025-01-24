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ABD'de Türk işletmeciler evsizlere yemek dağıttı

ABD'de Türk işletmeciler evsizlere yemek dağıttı

13:4524/01/2025, Cuma
AA
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ABD'nin doğu kıyısını etkisi altına alan soğuk hava dalgası nedeniyle New York kentindeki evsizler için, aralarında Türk gıda işletmecilerinin de olduğu hayırseverler tarafından akşam yemeği dağıtıldı.

#ABD
#Kış
#Evsiz

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