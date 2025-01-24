ABD'de Türk işletmeciler evsizlere yemek dağıttı

ABD'nin doğu kıyısını etkisi altına alan soğuk hava dalgası nedeniyle New York kentindeki evsizler için, aralarında Türk gıda işletmecilerinin de olduğu hayırseverler tarafından akşam yemeği dağıtıldı.

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