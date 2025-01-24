ABD'de Türk işletmeciler evsizlere yemek dağıttı

ABD'nin doğu kıyısını etkisi altına alan soğuk hava dalgası nedeniyle New York kentindeki evsizler için, aralarında Türk gıda işletmecilerinin de olduğu hayırseverler tarafından akşam yemeği dağıtıldı.
1/5
2/5
3/5
4/5
5/5
#ABD
#Kış
#Evsiz
ABD'nin doğu kıyısını etkisi altına alan soğuk hava dalgası nedeniyle New York kentindeki evsizler için, aralarında Türk gıda işletmecilerinin de olduğu hayırseverler tarafından akşam yemeği dağıtıldı.
BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.