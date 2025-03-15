Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Amerika
ABD'yi hortum faciası: 14 kişi öldü

ABD'yi hortum faciası: 14 kişi öldü

21:1315/03/2025, Saturday
IHA
Sonraki haber

ABD'nin Orta ve Doğu bölgelerinde gece boyunca etkili olan hortumlar geride büyük hasar bırakırken, en az 14 kişi hayatını kaybetti.

ABD'yi hortum vurdu. Gece boyunca Orta ve Güney bölgelerinde etkili olan hortumlar geride büyük hasar bırakırken, en az 14 kişi hayatını kaybetti.


Ulusal Hava Tahmin Merkezi meteorologlarından David Roth, alçak basınç sisteminin Arkansas, Illinois, Mississippi ve Missouri eyaletlerinin bazı bölgelerinde güçlü fırtınalara yol açtığını ve bu nedenle dün geç saatlerden bugün erken saatlere kadar 26 hortumun meydana geldiğinin rapor edildiğini ancak teyit edilmediğini bildirdi.

Roth, "Bugün Alabama ve Mississippi'de daha fazla hortum için yüksek risk var. Olasılık yüzde 30. Bu oldukça önemli bir oran" dedi.

Hava tahmincileri, fırtınaların yeniden güç kazanmasıyla birlikte, muhtemel en yüksek hortum ve şiddetli gök gürültülü fırtına riskinin bu gece olduğunu belirtti. 

Ulusal Hava Durumu Servisi'ne göre fırtına gün boyunca doğuya doğru hareket edecek ve gece yarısına kadar Florida Panhandle ve Atlanta'ya ulaşacak.

#ABD
#Hortum
#Ölü

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ramazan'da balık fiyatları ne kadar? İşte güncel hamsi, istavrit, mezgit, palamut kilogram fiyatları