Alman çiftçilerden hükümete protesto: "Artık yeter"

Almanya'nın başkenti Berlin'de çiftçiler, hükümetin tarım politikalarını protesto etmek için toplandı.
Üzerlerinde "Organik ürünlere vergi olmasın", "Holdinglerin gücü yerine demokrasi", "Artık yeter", "Tarım endüstrisi yerine çiftlikler", "Geleceğe açığız, gen teknolojisine karşıyız" ve "Doğaya karşı savaşı durdurun" yazan pankart ve dövizler taşıyan göstericiler, şehir merkezinde yürüyüş düzenledi.
Çiftçiler, 23 Şubat'ta yapılacak erken seçime atıfta bulunarak, "Cesaretli Tarım Politikasını Seçin" yazılı pankart taşıdı.