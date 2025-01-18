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Alman çiftçilerden hükümete protesto: "Artık yeter"

Alman çiftçilerden hükümete protesto: "Artık yeter"

17:1618/01/2025, Cumartesi
AA
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<p>Binlerce çiftçi, hükümetin tarım politikalarını kınamak ve sürdürülebilir bir tarım politikası geliştirilmesi çağrısı yapmak üzere Federal Meclis Binası önünde toplandı.</p>
Binlerce çiftçi, hükümetin tarım politikalarını kınamak ve sürdürülebilir bir tarım politikası geliştirilmesi çağrısı yapmak üzere Federal Meclis Binası önünde toplandı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de çiftçiler, hükümetin tarım politikalarını protesto etmek için toplandı.

Üzerlerinde "Organik ürünlere vergi olmasın", "Holdinglerin gücü yerine demokrasi", "Artık yeter", "Tarım endüstrisi yerine çiftlikler", "Geleceğe açığız, gen teknolojisine karşıyız" ve "Doğaya karşı savaşı durdurun" yazan pankart ve dövizler taşıyan göstericiler, şehir merkezinde yürüyüş düzenledi.

Çiftçiler, 23 Şubat'ta yapılacak erken seçime atıfta bulunarak, "Cesaretli Tarım Politikasını Seçin" yazılı pankart taşıdı.

#Almanya
#Tarım
#Çiftçi

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