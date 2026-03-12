Yeni Şafak
Cibaliye Mülteci Kampı’nda enkaz arasında yaşam mücadelesi: Ağır hasarlı binalarda kalıyorlar

Abluka altındaki Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı’nda yaşayan Filistinliler, İsrail saldırılarının geride bıraktığı enkazın ortasında zorlu koşullar altında günlük yaşamlarını sürdürüyor. Temel ihtiyaçlardan yoksun kalan bölge halkı, yıkılan evlerinin yakınına kurdukları derme çatma çadırlarda ve ağır hasarlı binalarda giderek ağırlaşan yaşam şartlarıyla mücadele ediyor.

