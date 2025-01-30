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Coca Cola'dan sonra sıra onda: Ünlü cips markası market raflarından toplatılıyor

Coca Cola'dan sonra sıra onda: Ünlü cips markası market raflarından toplatılıyor

09:5530/01/2025, Perşembe
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<p>Dünyaca ünlü gazlı içecek markası Coca-Cola, Belçika'daki Gent üretim tesisinde yapılan rutin denetimler sırasında tespit edilen klorat sebebiyle geniş çaplı bir geri çağırma kararı almış ve hatta tüketicileri belirli parti numaralarına sahip içecekleri tüketmemeleri konusunda uyarmıştı. </p><p><br></p><p><br></p>
Dünyaca ünlü gazlı içecek markası Coca-Cola, Belçika'daki Gent üretim tesisinde yapılan rutin denetimler sırasında tespit edilen klorat sebebiyle geniş çaplı bir geri çağırma kararı almış ve hatta tüketicileri belirli parti numaralarına sahip içecekleri tüketmemeleri konusunda uyarmıştı.

Ünlü cips markasında tespit edilen ölümcül tehlike sonrası toplatılma kararı alındı. Son olarak Avrupa'da yapılan kontrollerde Coca-Cola'nın bazı ürünlerinde yüksek seviyede klorat tespit edilmesiyle geri çağrılmıştı. Bu kez dünyaca ünlü patates cipsi markası Lay's ürünleri için aynı karar çıktı. Markanın satışa sunduğu bazı ürünler 'birinci sınıf tehlike' kategorisinde değerlendirilerek en yüksek risk seviyesinde olduğu belirlendi.

Bu kez de ABD merkezli patates cipsi markası Lay's, satışa sunduğu bir ürünle ilgili geri çağırma kararı aldı.

'ÖLÜMCÜL RİSK'E DİKKAT!

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından yapılan açıklamaya göre, Lay's'in yalnızca ABD pazarı için üretmiş olduğu 350 gramlık bir cips paketinde, önceden bildirilmeyen bir süt ürününe rastlandı.


FDA, bu durumun özellikle süt alerjisi veya hassasiyeti bulunan bireyler için ciddi tehlikeler taşıdığını ve hatta ölümcül alerjik reaksiyonlara yol açabileceğini belirtti.

'BİRİNCİ SINIF TEHLİKE' ALARMI

FDA, süt içeriği tespit edilen Lay's cipslerini 'birinci sınıf tehlike' kategorisine dahil ederek en yüksek risk seviyesinde değerlendirdi.

Bu riskli cipslerin yalnızca ABD'nin Washington ve Oregon eyaletlerinde satıldığını belirten yetkililer, tüketicilerin bu ürünleri kesinlikle tüketmemesi ve geri iade etmesi gerektiğini belirtti.

FDA uzmanları, süt alerjisi bulunan bireylerin bu cipsleri tüketmesi halinde yaşamsal risk taşıyan ciddi sağlık sorunlarıyla karşılaşabileceği konusunda vatandaşları uyarıyor.

BU ÜRÜNLERE DİKKAT

Yetkililer, vatandaşların son kullanma tarihi 11 Şubat 2025 olan ve "6462307xx" veya "6463307xx" üretim kodlu Lay's ürünlerinin geri iade edilmesini istedi.

#Cips
#Avrupa
#Risk

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