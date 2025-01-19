Elon Musk'ın Avrupa'da üs olarak kullanabileceği bir bina arayışında olduğunu dile getirmesinin ardından Polonya'dan dikkat çekici bir teklif geldi. Belediye Başkanı Piotr Bujak, Polonya'nın Glogowek bölgesinde bulunan Oppersdorff Kalesi'ni Elon Musk'a teklif etti. 13. yüzyılda inşa edilen kale, aynı zamanda helikopter pisti olarak kullanılabilecek bir alana da sahip. Kasabanın hazinesine ait olan kale, uygun bir yatırımcı bulunması halinde yeni bir kimlik kazanabilir.

1 /14 Avrupa’da bir kale arayışına çıkan ABD'li milyarder Elon Musk​, dikkat çeken bir teklifle karşı karşıya kaldı.





2 /14 Polonya’nın Glogowek kasabası belediye başkanı Piotr Bujak, 13. yüzyıldan kalma Glogowek Kalesi’ni Musk için uygun olduğunu belirterek ilginç bir davette bulundu.





3 /14 Yeni bir merkez olabilir Belediye Başkanı Bujak, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, kalenin Musk’ın şirketleri için Avrupa’da mükemmel bir genel merkez olabileceğini ifade etti.



4 /14 Tarihi kalenin özellikleri dikkat çekti Kaleyi cazip kılan en önemli özelliklerden biri, coğrafi konumu. Berlin, Prag, Viyana ve Bratislava gibi önemli Avrupa​ başkentlerine yakınlığıyla bilinen Glogowek Kalesi, stratejik bir nokta konumunda.



5 /14 Polonya'nın eski başkenti Tarihi boyunca birçok önemli olaya ev sahipliği yapan kale, 17. yüzyılda Polonya’nın kısa süreli başkenti olmuş ve ünlü Alman besteci Ludwig van Beethoven’i misafir etmiş. Belediye başkanı Bujak, kalenin bulunduğu bölgenin Toskana’yı aratmayan bir iklime ve kültüre sahip olduğunu belirtti.



6 /14 Kasabanın hazinesine ait Kale, aynı zamanda helikopter pisti olarak kullanılabilecek bir alana da sahip. Ancak, yapının kapsamlı bir tadilata ihtiyaç duyduğu ve bu sebeple özel bir yatırımcı arandığı vurgulanıyor. Kasabanın hazinesine ait olan kale, uygun bir yatırımcı bulunması halinde yeni bir kimlik kazanabilir.



7 /14 Elon Musk'tan cevap bekleniyor Musk’ın Avrupa’da bir kale aradığına dair haberler geçtiğimiz günlerde basına yansımıştı. Bujak, bu haberi Associated Press’e verdiği demeçte doğruladı ve kaleyi önerme fikrinin bu nedenle oluştuğunu ifade etti. Ancak, Musk’ın bu teklife henüz bir yanıt vermediği öğrenildi.



8 /14 'Güzel işler için mükemmel bir yer' Glogowek Kalesi, sadece tarihi bir yapı değil, aynı zamanda gelecekte teknoloji ve iş dünyası için bir merkez haline dönüşme potansiyeline sahip. Şimdi gözler, Elon Musk’ın, Bujak’ın “Güzel işler için mükemmel bir yer.” diyerek yaptığı teklife vereceği yanıtta.



9 /14 Kasabanın hazinesine ait: İşte Elon Musk'a teklif edilen o kale ve dikkat çeken özellikleri...

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