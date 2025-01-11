Beşar Esed'in Şam'da bulunan sarayında, altın kaplamalı kutularda diplomatlardan gelen özel yapım ve pahalı hediyelerle, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA)'dan özel ödüller ve eski İngiltere Kraliçesi Elizabeth’in imzalı fotoğrafına kadar pek çok lüks eşya ve değerli belge de ortaya çıkarıldı.