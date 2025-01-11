Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin yıkılmasının ardından Rusya'ya kaçan Beşşar Esed'in Lazkiye'deki bir sarayında inceleme yapan güvenlik güçleri Esed ailesine ait dikkat çeken eşyalar buldu.
Suriye halkı, yıllardır maruz kaldığı baskı ve zulümlerin ardından özgürlük mücadelesini zaferle sonuçlandırdı.
İdlib'den başlayarak Şam'a kadar yayılan halk ve muhalif güçlerin ayaklanmaları, 61 yıllık Baas rejiminin sonunu getirdi.
Suriye Milli Güçleri başkent Şam'ı ele geçirerek ülkeri kanlı yönetimden kurtardı.
Diktatör Beşar Esed ise işlediği savaş suçlarıyla yüzleşmek yerine, halktan çaldığı 135 milyar dolarla Rusya'ya kaçtı.
Ancak onun ülkesinden kaçışı, saraylarından çıkan şaşırtıcı buluntuların ortaya çıkmasını engelleyemedi.
Sarayından Messi imzalı forma çıktı
Son olarak Lazkiye’deki malikanesinde yapılan aramalarda, dünya futbolunun en büyük isimlerinden Lionel Messi’nin imzasını taşıyan bir forma bulundu.
Formada Messi'nin, Esed'in oğlu Hafız’a ithafen “Hafız Esed’e sevgilerimle” notunu düştüğü görüldü.
Elizabeth’in imzalı fotoğrafı da bulundu
Devrim sonrası halkın saraylara girmesiyle, Esed ailesinin özel konutları keşfedilmeye deva ediliyor.
Beşar Esed'in Şam'da bulunan sarayında, altın kaplamalı kutularda diplomatlardan gelen özel yapım ve pahalı hediyelerle, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA)'dan özel ödüller ve eski İngiltere Kraliçesi Elizabeth’in imzalı fotoğrafına kadar pek çok lüks eşya ve değerli belge de ortaya çıkarıldı.
Messi’nin imzalı formasının bulunması ise, Esed Ailesi'nin uluslararası şöhretli isimlerle ilişki kurma çabasının bir başka örneği olarak değerlendirildi.