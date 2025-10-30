Yeni Şafak
Gazze'de yetimler ve aileleri için inşa edilen en büyük kamp hizmete açıldı

23:31 30/10/2025, Perşembe
AA
Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Zuveydi beldesinde, “Müşariu’l-Vefa” projesi kapsamında ve Mısır Yeniden İmar Komitesi’nin desteğiyle yetimler ve aileleri için kurulan en büyük kamp açıldı.

Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Zuveydi beldesinde, “Müşariu’l-Vefa” projesi kapsamında ve Mısır Yeniden İmar Komitesi’nin desteğiyle yetimler ve aileleri için kurulan en büyük kamp açıldı. 

Kamp alanında, çocuklar için tam donanımlı bir okul ile psikolojik ve sosyal destek merkezi yer alıyor. 

Proje, yetim çocuklara güvenli bir yaşam alanı sağlamak ve ailelerinin daha insani koşullarda bakımına devam etmesini amaçlıyor.

