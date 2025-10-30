Gazze’de yetimler ve aileleri için inşa edilen en büyük kamp hizmete açıldı

Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Zuveydi beldesinde, “Müşariu’l-Vefa” projesi kapsamında ve Mısır Yeniden İmar Komitesi’nin desteğiyle yetimler ve aileleri için kurulan en büyük kamp açıldı.

1 /17 Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Zuveydi beldesinde, “Müşariu’l-Vefa” projesi kapsamında ve Mısır Yeniden İmar Komitesi’nin desteğiyle yetimler ve aileleri için kurulan en büyük kamp açıldı.

2 /17 Kamp alanında, çocuklar için tam donanımlı bir okul ile psikolojik ve sosyal destek merkezi yer alıyor.

3 /17 Proje, yetim çocuklara güvenli bir yaşam alanı sağlamak ve ailelerinin daha insani koşullarda bakımına devam etmesini amaçlıyor.

4 /17

5 /17

6 /17

7 /17

8 /17

9 /17

10 /17

11 /17

12 /17

13 /17

14 /17

15 /17

16 /17