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Gazzeli Mustafa'nın minik bedeni açlığa daha fazla dayanamadı

Gazzeli Mustafa'nın minik bedeni açlığa daha fazla dayanamadı

21:1624/05/2025, Cumartesi
G: 24/05/2025, Cumartesi
AA
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Terör devleti İsrail'in Mart ayının başından bu yana Gazze'ye uyguladığı abluka nedeniyle Filistinliler açlıkla mücadele ediyor. 4 yaşındaki Mustafa Muhammed Yasin, şiddetli yetersiz beslenmeye bağlı komplikasyonlar sonucu yaşamını yitirdi.

İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Gazze Şeridi'ne uyguladığı sıkı abluka, özellikle çocuklar arasında akut yetersiz beslenme vakalarının artmasına ve ölümlere yol açıyor.

Abluka nedeniyle, 4 yaşındaki Mustafa Muhammed Yasin şiddetli yetersiz beslenmeye bağlı komplikasyonlar sonucu yaşamını yitirdi.

Mustafa'nın naaşı ailesi tarafından El-Ehli Baptist Hastanesi'nden teslim alındı.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, Yasin'in naaşı başında basına yaptığı açıklamada, "Bu, İsrail'in uyguladığı açlık politikası sonucu ölen çocuklardan biri. Gazze kenti sakinlerinden olan Yasin, aç bırakılarak öldürüldü." dedi.

Yasin'in, Gazze'de açlıktan ölen ilk çocuk olmadığını belirten Basal, Gazze'ye gıda ve içecek girmediği sürece çok sayıda çocuğun bu şekilde öleceği uyarısında bulundu.




"Bu çocuğun yaşaması, büyümesi ve mutlu olması gerekiyordu ama İsrail onu bundan mahrum bıraktı. Bu nedenle, uluslararası toplum ve kuruluşlar ile içinde zerre kadar insanlık kalmış olanların, bu işkenceye son vermek için harekete geçmesi gerekiyor." diyen Basal, harekete geçilmediği taktirde daha çok "Yasinlerin" öleceğini dile getirdi.

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