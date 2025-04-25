Gizli tünellerle ulaşılıyor: Uyduya yakalanan sıra dışı görüntü ortaya çıktı

SAHADA İKİ GİZLİ TÜNEL VAR





Ticari uydu görüntüleri, İran'ın Natanz Nükleer Tesisi'nin güneyinde bulunan Kolang Gaz La Dağı çevresinde güçlendirilmiş bir güvenlik çemberinin inşasının sürdüğünü tespit etti.





Kâr amacı gütmeyen kuruluşa göre, sahada iki tünel tesisi bulunuyor: Bu yıl faaliyete geçebilecek yeni, derin bir tünel ve 2023'ün sonlarından bu yana büyük yenilemelerden geçen 2007'den kalma daha eski bir tünel.

İran'ın her iki tesisi de hassas nükleer operasyonlar için hazırladığı sonucuna varıldı.