Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Gizli tünellerle ulaşılıyor: Uyduya yakalanan sıra dışı görüntü ortaya çıktı

Gizli tünellerle ulaşılıyor: Uyduya yakalanan sıra dışı görüntü ortaya çıktı

15:0425/04/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
<p>İran’ın nükleer faaliyetleri yeniden gündemde. Yeni uydu görüntülerinde, uranyum zenginleştirme tesisine yakın iki gizli tünel tespit edildi. Uzmanlar, yer altı kompleksinin güçlendirildiğini belirtiyor. Bu gelişme, ABD ve İsrail'in olası askeri müdahale tehditlerinin gölgesinde dikkat çekici bir zamanlamayla ortaya çıktı.</p>
İran’ın nükleer faaliyetleri yeniden gündemde. Yeni uydu görüntülerinde, uranyum zenginleştirme tesisine yakın iki gizli tünel tespit edildi. Uzmanlar, yer altı kompleksinin güçlendirildiğini belirtiyor. Bu gelişme, ABD ve İsrail'in olası askeri müdahale tehditlerinin gölgesinde dikkat çekici bir zamanlamayla ortaya çıktı.

İran’dan gelen yeni uydu görüntüleri dikkat çekiyor. Nükleer gerilimi tırmandırabilecek unsurlar barındıran görüntüde ülkenin nükleer sahasında gizli tüneller olduğu görülürken Bilim ve Uluslararası Güvenlik Enstitüsü'nün yaptığı analizde, yeni uydu görüntülerinin İran'ın ana uranyum zenginleştirme tesisinin yakınındaki geniş bir yeraltı kompleksini güçlendirmesi olarak yorumlandı. Bilindiği üzere ABD ve İran şu anda İran nükleer programı konusunda müzakerelerde bulunuyor, ancak Başkan Donald Trump görüşmeler başarısız olursa bir saldırı tehdidinde bulunmuştu...

NTV'de yer alan habere göre, ABD ve İran şu anda İran nükleer programı konusunda müzakerelerde bulunuyor, ancak Başkan Donald Trump görüşmeler başarısız olursa bir saldırı tehdidinde bulundu. İsrail, İran'ın nükleer silah elde etmesini engellemek için gerekirse tek başına saldıracağını söyledi.


SAHADA İKİ GİZLİ TÜNEL VAR


Ticari uydu görüntüleri, İran'ın Natanz Nükleer Tesisi'nin güneyinde bulunan Kolang Gaz La Dağı çevresinde güçlendirilmiş bir güvenlik çemberinin inşasının sürdüğünü tespit etti.


Kâr amacı gütmeyen kuruluşa göre, sahada iki tünel tesisi bulunuyor: Bu yıl faaliyete geçebilecek yeni, derin bir tünel ve 2023'ün sonlarından bu yana büyük yenilemelerden geçen 2007'den kalma daha eski bir tünel.

İran'ın her iki tesisi de hassas nükleer operasyonlar için hazırladığı sonucuna varıldı.

İRAN'IN NÜKLEER PLANLARI


Tahran uzun zamandır nükleer silahlarla işi olmadığını, yalnızca sivil kullanımlar için araştırma yapmak istediğini öne sürdü. İsrail'in ise halihazırda nükleer silahlara sahip olduğuna inanılıyor.


İran bir zenginleştirme tesisi inşa ediyorsa ve inşaat başladığında yetkililere bildirmediyse, bu ciddi bir güvenlik ihlali olacaktır.

İran, görüşmeler devam ederken zenginleştirme programını artırmaya devam edebilir. Görüşmelerde anlaşmaya varılamazsa bu, bir saldırı olasılığını artırabilir

#iran
#gizli tünel
#nükleer
#abd iran
#abd
#müzakere
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Cuma namazı vakitleri 25 Nisan 2025: Ankara, İzmir, İstanbul'da cuma namazı saat kaçta? Diyanet ezan vakitleri