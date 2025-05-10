Hollanda'da 'Ulusal Değirmen Günü'nde yüzlerce değirmenin kapıları ziyaretçilere açıldı: İçeride neler olduğuna inanamadım

Gogri, "Kaynakların az, teknolojinin gelişmemiş olduğu dönemlerde bile bu kadar etkili bir sistem kurmaları, çevre ve ekosistemi sürdürülebilir şekilde kullanmaları hayranlık verici. Bu yüzden burayı ziyaret etmek ve görmek gerçekten harika ve etrafta dolaşıp daha fazlasını keşfetmek için heyecanlıyız." diye konuştu.