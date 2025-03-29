İtalya'da binlerce kişi 'Gazze'de soykırım dursun' çağrısıyla yürüdü

Yürüyüşe destek veren Roma Filistin Toplumu Başkanı Yousef Salman, AA muhabirine, "Her zaman aynı şeyleri talep ediyoruz: 'Bu lanet olası soykırımı, Filistin halkına yönelik bu katliamı durdurun' diyoruz. Siyonist rejimin Filistin halkına karşı yürüttüğü bu suç politikası kınanmalıdır. Barış imkansız değil, barış mümkündür. Tek yapılması gereken, Birleşmiş Milletler kararlarını uygulamak ve uluslararası hukuka saygı göstermektir." diye konuştu.







