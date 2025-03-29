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İtalya'da binlerce kişi 'Gazze'de soykırım dursun' çağrısıyla yürüdü

İtalya'da binlerce kişi 'Gazze'de soykırım dursun' çağrısıyla yürüdü

23:4729/03/2025, Cumartesi
AA
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İtalya'nın başkenti Roma'da binlerce kişi, İsrail'in 18 Mart'ta ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yeniden başlattığı saldırılarını ve Filistinlilere yönelik soykırımını protesto etmek için yürüdü. Protestocular, "Gazze'de soykırımın durdurulması" çağrısında bulundu.

Roma'nın işlek meydanlarından Vittorio Emanuele Meydanı'nda bir araya gelen yaklaşık 4 bin kişi, İsrail'in ateşkesi bozarak yeniden saldırmaya başladığı Gazze'deki ve Batı Şeria'daki Filistinlilere destek için Filistin bayraklarıyla meydanlara indi.



Protestocular, "Gazze'de soykırımın durdurulması" çağrısında bulundu.



İsrail'i protesto eden göstericiler, sık sık "İntifada", "Filistin'e özgürlük", "Hepimiz anti-siyonistiz" sloganları attı.



Göstericiler, İsrail'i desteklediği gerekçesiyle Başbakan Giorgia Meloni ve sağ koalisyon hükümetini de "suç ortağı" olmakla suçladı ve protesto etti.



Yürüyüşte ayrıca İtalya'da yaşayan ve Filistin'e destek verdiği gerekçesiyle tutuklu bulunan Anan Yaeesh de unutulmadı. Açılan dövizlerle Yaeesh'in bir an önce serbest bırakılması istendi.



Yürüyüşe destek veren Roma Filistin Toplumu Başkanı Yousef Salman, AA muhabirine, "Her zaman aynı şeyleri talep ediyoruz: 'Bu lanet olası soykırımı, Filistin halkına yönelik bu katliamı durdurun' diyoruz. Siyonist rejimin Filistin halkına karşı yürüttüğü bu suç politikası kınanmalıdır. Barış imkansız değil, barış mümkündür. Tek yapılması gereken, Birleşmiş Milletler kararlarını uygulamak ve uluslararası hukuka saygı göstermektir." diye konuştu.



#İtalya
#Filistin
#Gazze
#Yürüyüş

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