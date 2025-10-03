İtalya’da İsrail’in Küresel Sumud Filosu’na saldırısını protesto etmek üzere genel greve gidildi

"Bu soykırıma karşı tavır almayacaksa, Meloni'nin istifasını talep ediyoruz"

Bir başka çalışan Matteo da birçok öğrenci, emekçi, işsizin bulunduğu bu meydana gelmekten kendini alamadığını belirtti.

Matteo, "Çünkü bu (Meloni) hükümet, İtalyanları temsil ettiğini, 'vatanseverlerin hükümeti' olduğunu iddia ediyor ama ülkemizden aktivistlerin İsrail tarafından uluslararası sularda kaçırıldığını görmezden geliyor. Oysa bu aktivistler, dünyadaki tüm uluslararası mahkemeler tarafından gayrimeşru ve yasa dışı kabul edilen bir ablukayı, insani yardımlarla delmeye çalışıyorlardı." ifadelerini kullandı.