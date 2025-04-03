Kanada'nın Ontario eyaletinde bulunan Toronto kentinde kar yağışı etkili oldu. Beyaza bürünen şehirde kartpostallık görüntüler oluştu.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
#kanada
#toronto
#kar yağışı
Kanada'nın Ontario eyaletinde bulunan Toronto kentinde kar yağışı etkili oldu. Beyaza bürünen şehirde kartpostallık görüntüler oluştu.
BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.