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Toronto karlar altında kaldı: Tüm şehir beyaza büründü

Toronto karlar altında kaldı: Tüm şehir beyaza büründü

09:213/04/2025, Perşembe
AA
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Kanada'nın Ontario eyaletinde bulunan Toronto kentinde kar yağışı etkili oldu. Beyaza bürünen şehirde kartpostallık görüntüler oluştu.

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