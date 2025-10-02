Yeni Şafak
Kuzey ışıkları Alaska'nın Matanuska Buzulu Vadisi'ni aydınlattı

30 Eylül’ü 1 Ekim’e bağlayan gece Alaska’nın Matanuska-Susitna Borough bölgesinde, Chickaloon ve Bonnie Lake çevresinde Kp5’in üzerinde şiddetli kuzey ışıkları (aurora borealis) gözlemlendi. Aurora, Matanuska Vadisi’ni çevreleyen dağların karla kaplı zirvelerini ve Bonnie Lake üzerindeki yansımaları aydınlatarak büyüleyici bir manzara oluşturdu.

30 Eylül’ü 1 Ekim’e bağlayan gece Alaska’nın Matanuska-Susitna Borough bölgesinde, Chickaloon ve Bonnie Lake çevresinde Kp5’in üzerinde şiddetli kuzey ışıkları (aurora borealis) gözlemlendi.

Aurora, Matanuska Vadisi’ni çevreleyen dağların karla kaplı zirvelerini ve Bonnie Lake üzerindeki yansımaları aydınlatarak büyüleyici bir manzara oluşturdu.

