Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Amerika
Los Angeles'ta zarar 250 milyar doları aşacak: Aralarında ünlülerin evlerinin de bulunduğu 12 bin yapı tahrip oldu

Los Angeles'ta zarar 250 milyar doları aşacak: Aralarında ünlülerin evlerinin de bulunduğu 12 bin yapı tahrip oldu

10:1814/01/2025, Salı
DHA
Sonraki haber

ABD'de Los Angeles'ta devam eden yangınlardan kaynaklanan toplam hasar ve ekonomik kaybın 250 milyar dolar ile 275 milyar dolar aralığında olacağı tahmin edildi.

Los Angeles bölgesi 7 Ocak'tan bu yana tarihinin en büyük yangınına sahne oluyor. Şiddetli rüzgarların etkisiyle hızla yayılan yangınlarda şu ana kadar 160 bin dönümden fazla alan kül oldu. 

En az 24 kişi hayatını kaybetti ve aralarında ünlülerin evlerinin de bulunduğu 12 binden fazla yapı tahrip oldu.

Devam eden yangınların neden olduğu toplam hasar ve ekonomik kaybın 250 milyar dolar ile 275 milyar dolar arasında olacağı tahmin edildi.

ABD Başkan Joe Biden, yangınlardan etkilenen Los Angeles ve çevresini yeniden inşa etmenin on milyarlarca dolara mal olacağını belirtti.

Açıklamasında,"Los Angeles'ı eski haline getirmek için on milyarlarca dolara ihtiyaç var. Kongre'nin adım atması ve bu ihtiyacı finanse etmesi gerekiyor. Bunu sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

#ABD
#Los Angeles
#Joe Biden

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KİRA DESTEĞİ ZAMMI 2025 SON DAKİKA! Kira desteği ne kadar oldu, devam edecek mi? İllere göre ödeme tablosu...