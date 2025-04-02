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Myanmar'daki depremlerde bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 2 bin 700'ü geçti

Myanmar'daki depremlerde bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 2 bin 700'ü geçti

09:212/04/2025, Çarşamba
AA
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Myanmar'da meydana gelen 7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki iki depremde can kaybı 2 bin 719'a yükseldi. Myanmar'ın askeri yönetim lideri General Min Aung Hlaing, depremlerde şu ana kadar 2 bin 719 kişinin öldüğü ve bu sayının 3 bini aşmasını beklediklerini kaydetti. İtfaiye ekipleri yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Myanmar'ın askeri yönetim lideri General Min Aung Hlaing, depremlerde şu ana kadar 2 bin 719 kişinin öldüğü ve bu sayının 3 bini aşmasını beklediklerini kaydetti.

İtfaiye ekipleri yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Ölü sayısının daha da artmasından endişe ediliyor.

#Myanmar
#deprem
#arama kurtarma

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