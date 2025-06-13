Netanyahu’nun ağlama duvarına bıraktığı nottaki şifre ortaya çıktı: Meğer ilk işaretini orada vermiş

İsrail’in İran’a düzenlediği ve Ortadoğu’yu alarma geçiren hava saldırısının perde arkasında dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Ülke basınına göre, “Yükselen Aslan” operasyonunun işareti İsrail Başbakanı Netanyahu’nun kısa süre önce gerçekleştirdiği Ağlama Duvarı ziyaretinde gizliydi. Netanyahu’nun o gün duvara bıraktığı not ve ziyaretin zamanlaması, aslında büyük saldırının habercisiydi. O ziyarette bırakılan not ortaya çıktı…
İran’a yönelik düzenlenen ve üst düzey komutanların hedef alındığı saldırının ardında dikkat çekici detaylar ortaya çıktı. İsrail basınına göre “Yükselen Aslan” adı verilen operasyonun şifresi, Netanyahu’nun birkaç gün önce Ağlama Duvarı’nda gerçekleştirdiği sessiz ziyaretle verilmişti. O ziyarette bırakılan bir not ve verilen gizli mesaj, saldırının ilk işaretiydi. İşte o notta yazılanlar…
PERDE ARKASI ORTAYA ÇIKTI
İsrail’in İran’daki nükleer tesislere yönelik gerçekleştirdiği “Yükselen Aslan Operasyonu”nun perde arkasında dikkat çeken detaylar ortaya çıktı.
ABD merkezli CNN International’a konuşan üst düzey bir İsrailli bir yetkili, saldırının Tahran yönetimini hazırlıksız yakalamak için planlanan geniş çaplı bir “aldatma operasyonu”nun sonucu olduğunu söyledi.
Yetkili, İsrail’in hem İran’ı hem de kendi halkını saldırı olmayacağına inandırmayı hedeflediğini belirtti. Operasyonun bir diğer amacının da “analistleri kandırmak” olduğunu vurgulayan yetkili, bu sayede İran’ın şaşkınlığa uğratıldığını dile getirdi.
Jerusalem Post’un haberine göre, saldırıdan hemen önce İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Ağlama Duvarı’na gerçekleştirdiği ziyaret bu aldatma planının bir parçasıydı.
Netanyahu’nun ziyaret sırasında kutsal duvara bıraktığı notta Tevrat’tan “Halk büyük bir aslan gibi ayağa kalkacak” ifadesine yer vermesi dikkat çekti.
Haberde, operasyonun adının da bu ifadeden esinlendiği ve Netanyahu’nun bu notla saldırının sinyalini verdiği belirtildi...
Netanyahu’nun Celile’de ailesiyle tatilde olduğuna, oğlunun düğününe katılacağına ve İsrailli yetkililerin ABD’li isimlerle nükleer görüşmeleri sürdürdüğüne dair yayılan haberlerin de aynı aldatma planının unsuru olduğu kaydedildi.
ABD basını ise günlerdir İsrail’in İran’a yönelik saldırı hazırlığında olduğuna dair istihbarat raporlarına yer verirken, Washington yönetimi bazı diplomatlarını bölgeden tahliye etmeye başlamıştı.