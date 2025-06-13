Netanyahu’nun ağlama duvarına bıraktığı nottaki şifre ortaya çıktı: Meğer ilk işaretini orada vermiş

Yetkili, İsrail’in hem İran’ı hem de kendi halkını saldırı olmayacağına inandırmayı hedeflediğini belirtti. Operasyonun bir diğer amacının da “analistleri kandırmak” olduğunu vurgulayan yetkili, bu sayede İran’ın şaşkınlığa uğratıldığını dile getirdi.