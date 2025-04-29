New York'ta raf bulutları etkileyici gün batımı manzarası oluşturdu

ABD'nin New York kentinde fırtına öncesinde gökyüzünde oluşan "raf bulutları (shelf cloud)" eşliğinde Manhattan'da bulunan yüksek binaların üzerinde etkileyici gün batımı manzarası oluşturdu.
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ABD'nin New York kentinde fırtına öncesinde gökyüzünde oluşan "raf bulutları (shelf cloud)" eşliğinde Manhattan'da bulunan yüksek binaların üzerinde etkileyici gün batımı manzarası oluşturdu.
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