Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Rusya’dan Ukrayna’ya yoğun hava saldırısı: 3 ölü

Rusya’dan Ukrayna’ya yoğun hava saldırısı: 3 ölü

16:0820/09/2025, Cumartesi
IHA
Sonraki haber

Rus ordusunun Ukrayna’nın farklı bölgelerine füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirdiği saldırı sonucu en az 3 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

Rusya, Ukrayna’yı füze ve İHA’larla hedef almaya devam ediyor. 

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski yaptığı açıklamada, ülkesinin gece boyu Rusya tarafından yoğun bir şekilde saldırıya uğradığını belirterek, "Düşman, 40 seyir ve balistik füze ile çeşitli tiplerde yaklaşık 580 İHA kullandı. Tüm gece gökyüzünü savunan tüm askerlerimize ve bugün yeteneklerini bir kez daha kanıtlayan ve Ukrayna’yı seyir füzelerinden etkili bir şekilde koruyan F-16 pilotlarımıza teşekkür ederiz. Dnipro ve çevresi, Mykolaiv, Çernigiv, Zaporija, Poltava, Kiev, Odessa, Sumi ve Harkov bölgeleri saldırı altındaydı. Düşmanın hedefi altyapımız, yerleşim alanlarımız ve sivil işletmelerimizdi. Dnipro’da yüksek bir binaya bir füzenin doğrudan isabet ettiği tespit edildi. Şu ana kadar bombardıman sonucu onlarca kişinin yaralandığı biliniyor. Maalesef 3 kişi hayatını kaybetti. Ailelerine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı. 

Zelenski bir kez daha Rusya’ya yönelik baskının arttırılması çağrısında bulunarak, "Bu tür saldırıların her biri askeri bir gereklilik değil, Rusya’nın sivilleri sindirmek ve altyapımızı yok etmek için uyguladığı kasıtlı bir stratejidir. Bu nedenle güçlü bir uluslararası yanıta ihtiyaç vardır. Ukrayna kendini ve Avrupa’yı savunabileceğini kanıtladı, ancak güvenilir bir kalkan için birlikte hareket etmeliyiz: hava savunmasını güçlendirmeli, silah tedarikini artırmalı ve Rus askeri yapısına ve onu finanse eden sektörlere yönelik yaptırımları genişletmeliyiz. Rusya’ya yönelik her kısıtlama, kurtarılan hayatlar anlamına gelir" dedi.

#Ukrayna
#Rusya
#Vladimir Zelenski
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KADEMELİ EMEKLİLİK 2025 SON AÇIKLAMALAR 20 EYLÜL! 2025 Kademeli emeklilik gelecek mi, ne zaman çıkacak?