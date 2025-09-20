Rusya’dan Ukrayna’ya yoğun hava saldırısı: 3 ölü

Zelenski bir kez daha Rusya’ya yönelik baskının arttırılması çağrısında bulunarak, "Bu tür saldırıların her biri askeri bir gereklilik değil, Rusya’nın sivilleri sindirmek ve altyapımızı yok etmek için uyguladığı kasıtlı bir stratejidir. Bu nedenle güçlü bir uluslararası yanıta ihtiyaç vardır. Ukrayna kendini ve Avrupa’yı savunabileceğini kanıtladı, ancak güvenilir bir kalkan için birlikte hareket etmeliyiz: hava savunmasını güçlendirmeli, silah tedarikini artırmalı ve Rus askeri yapısına ve onu finanse eden sektörlere yönelik yaptırımları genişletmeliyiz. Rusya’ya yönelik her kısıtlama, kurtarılan hayatlar anlamına gelir" dedi.