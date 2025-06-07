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Senegal'de Müslümanlar Kurban Bayramı namazı için saf tuttu

Senegal'de Müslümanlar Kurban Bayramı namazı için saf tuttu

16:347/06/2025, Cumartesi
AA
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Senegal'de Müslümanlar, Kurban Bayramı namazını eda etti.Başkent Dakar'daki Batı Afrika'nın en büyük camilerinden Massalikoul Jinaan'da toplanan binlerce Müslüman, bayram namazı için saf tuttu. Sabahın erken saatlerinden itibaren toplanmaya başlayan cemaat, geleneksel kıyafetleriyle renkli görüntüler oluşturdu.

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