'Taşlaşmış düğün merasimi'nin ardındaki dramatik hikaye: Adını halk efsanesinden almış

Köyün Kuzey Makedonya'nın en çok ziyaret edilen yerlerinden olduğunu dile getiren Dimitrovska Booth, Avrupa, Amerika, Afrika ve Asya'nın birçok yerinden ziyaretçilerin geldiğini ve ilginin artarak devam ettiğini söyledi.





Dimitrovska Booth, bu doğal anıtın 10 milyon yıllık bir tarihi olduğuna işaret ederek, volkanik kökenli bir yer olarak "taşlaşmış insanların" oluştuğunu anlattı.