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Tekbirler getirdiler: İran'ın İsrail'e füze saldırısından sonra meydanlarda toplanan halk sevinç gösterilerinde bulundu

Tekbirler getirdiler: İran'ın İsrail'e füze saldırısından sonra meydanlarda toplanan halk sevinç gösterilerinde bulundu

01:3014/06/2025, Cumartesi
G: 14/06/2025, Cumartesi
AA
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İran'ın İsrail'in saldırılarına karşılık yüzlerce balistik füzeyle karşı saldırıda bulunması sonrası Tahran'da vatandaşlar saldırıları meydanda kurulan dev ekranda izleyerek, sevinç gösterilerinde bulundu. Başkent Tahran'ın İnkılap Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi İran'ın İsrail'e füze saldırısını tekbirlerle karşıladı. İran ve Filistin bayrakları ile Hizbullah flamaları taşıyan İranlılar, silahlı kuvvetler yetkililerine teşekkür etti.

Başkent Tahran'ın İnkılap Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi İran'ın İsrail'e füze saldırısını tekbirlerle karşılayarak sevinç gösterisinde bulundu.



İran ve Filistin bayrakları ile Hizbullah flamaları taşıyan İranlılar, silahlı kuvvetler yetkililerine teşekkür etti.



Tahranlılar, meydanda kurulan dev ekranda İsrail'e düzenlenen füze saldırılarına dair görüntüleri izledi.



Öte yandan ülkenin birçok kentinde de halkın meydanlarda kutlamalar yaptığına ilişkin görüntüler devlet televizyonunda yayımlandı.



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