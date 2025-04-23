Washington DC'de sentetik boyaların gıda zincirinden çıkarılması için basın toplantısı düzenlendi

ABD'nin başkenti Washington DC'deki Sağlık ve İnsan Hizmetleri Merkezi'nde, Amerika'daki gıda tedarik zincirinden sentetik boyaların çıkarılmasıyla ilgili basın toplantısı düzenlendi. Gıda ve İlaç İdaresi'nin logosu görüntülendi.
ABD'nin başkenti Washington DC'deki Sağlık ve İnsan Hizmetleri Merkezi'nde, Amerika'daki gıda tedarik zincirinden sentetik boyaların çıkarılmasıyla ilgili basın toplantısı düzenlendi.
Toplantıda ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanı Robert F. Kennedy Jr açıklamalarda bulundu.