Yangınların ardından kalan yıkım: Los Angeles'in öncesi ve sonrası

ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentinde şiddetli rüzgarın etkisiyle yayılan orman yangınından sonra çekilen fotoğraflar ile geçmiş dönemdeki uydu görsellerinin karşılaştırması yangının etkilerinin boyutunu gözler önüne serdi.
ABD'nin California eyaletinde, Los Angeles kenti ve çevresinde günlerdir devam eden yangınlar, Pacific Palisades yakınlarındaki Topanga Kanyonu bölgesine sıçrayarak etkisini sürdürüyor.
Yangınlarda 10 binden fazla yapı hasar gördü ya da tamamen kullanılamaz hale geldi.
Kaliforniya Ormancılık ve Yangından Koruma Dairesi'nin verilerine göre, Eaton bölgesinde yaklaşık 14 bin dönümlük alana yayılan yangın henüz kontrol altına alınamazken, Palisades bölgesindeki yaklaşık 20 bin dönümlük alanı kül eden yangının ise yüzde 6'sı kontrol altına alınabildi.
Hızla ilerleyen orman yangını, 180 bin kişiyi tahliye etmek zorunda bırakırken, yetkililer kötüleşen rüzgarların yangını daha da şiddetlendirebileceği konusunda uyarıda bulundu.
Los Angeles Bölgesi İtfaiye Şefi Anthony Marrone, Eaton bölgesindeki yangının yaklaşık 14 bin dönüm alana yayıldığını, şu ana kadar kontrol altına alınma oranının sıfır olduğunu söyledi.
Marrone, "Şu ana kadar yangında 5 binden fazla yapının hasar gördüğünü veya tamamen kullanılamaz hale geldiğini teyit edebiliriz" dedi.
Yangınların çıkış nedeninin hala araştırıldığını belirten Marrone, kundaklama sonucu çıktığının anlaşılması durumunda bundan kaynaklanan ölümlerin cinayet olarak soruşturulacağını kaydetti.