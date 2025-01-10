Yangınların ardından kalan yıkım: Los Angeles'in öncesi ve sonrası

Kaliforniya Ormancılık ve Yangından Koruma Dairesi'nin verilerine göre, Eaton bölgesinde yaklaşık 14 bin dönümlük alana yayılan yangın henüz kontrol altına alınamazken, Palisades bölgesindeki yaklaşık 20 bin dönümlük alanı kül eden yangının ise yüzde 6'sı kontrol altına alınabildi.