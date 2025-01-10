Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Amerika
Yangınların ardından kalan yıkım: Los Angeles'in öncesi ve sonrası

Yangınların ardından kalan yıkım: Los Angeles'in öncesi ve sonrası

14:3410/01/2025, Cuma
AA
Sonraki haber

ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentinde şiddetli rüzgarın etkisiyle yayılan orman yangınından sonra çekilen fotoğraflar ile geçmiş dönemdeki uydu görsellerinin karşılaştırması yangının etkilerinin boyutunu gözler önüne serdi.

ABD'nin California eyaletinde, Los Angeles kenti ve çevresinde günlerdir devam eden yangınlar, Pacific Palisades yakınlarındaki Topanga Kanyonu bölgesine sıçrayarak etkisini sürdürüyor. 

Yangınlarda 10 binden fazla yapı hasar gördü ya da tamamen kullanılamaz hale geldi.

Kaliforniya Ormancılık ve Yangından Koruma Dairesi'nin verilerine göre, Eaton bölgesinde yaklaşık 14 bin dönümlük alana yayılan yangın henüz kontrol altına alınamazken, Palisades bölgesindeki yaklaşık 20 bin dönümlük alanı kül eden yangının ise yüzde 6'sı kontrol altına alınabildi. 

Hızla ilerleyen orman yangını, 180 bin kişiyi tahliye etmek zorunda bırakırken, yetkililer kötüleşen rüzgarların yangını daha da şiddetlendirebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Los Angeles Bölgesi İtfaiye Şefi Anthony Marrone, Eaton bölgesindeki yangının yaklaşık 14 bin dönüm alana yayıldığını, şu ana kadar kontrol altına alınma oranının sıfır olduğunu söyledi.

Marrone, "Şu ana kadar yangında 5 binden fazla yapının hasar gördüğünü veya tamamen kullanılamaz hale geldiğini teyit edebiliriz" dedi.

Yangınların çıkış nedeninin hala araştırıldığını belirten Marrone, kundaklama sonucu çıktığının anlaşılması durumunda bundan kaynaklanan ölümlerin cinayet olarak soruşturulacağını kaydetti.

#Los Angeles
#ABD
#yangın

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
WhatsApp ve yapay zeka el ele: Yeni özellik ile neler değişecek, hangi kolaylıklar sağlanacak?