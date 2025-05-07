Konklav süreci başlıyor





* Konklav süreci, kardinallerin Aziz Petrus Bazilikası’nda yapacakları özel ayinle başlayacak. Ayinin ardından kardinaller ilahi söyleyerek Sistine Şapeli’ne yürüyecek. İlk iş olarak ad ve soyadlarını söyleyerek gizlilik yemini edecekler. Daha sonra tören yöneticisi başpiskopos, “Extra omnes” (yani “Fazla olanlar, gidin”) emrini verecek. Kardinaller Şapel’e kapanacak ve yeni papa seçilene kadar dışarı çıkamayacak.

* Oylama süreci sabah ve öğleden sonra oturumlarında gerçekleşecek. Günde en fazla 4 kez oylama yapılabilecek.



