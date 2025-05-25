Küçükbaşta ise kıvırcık Trakya koyunu canlı kilogram ücreti 380-400 TL arasındayken, Karaman koyunu canlı kilogram fiyatı ise 350-380 TL. Bu durumda canlı 40 kilogram bir küçükbaş fiyatı ortalama 12 bin ila 15 bin TL arasında seyrediyor.





BÜYÜKBAŞIN YÜZDE 90'I SATILDI





Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (ETBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yücesan, kesim ve parçalama hizmeti de veren satış yerlerindeki kurbanlıkların yüzde 90'ının satıldığı bilgisini verdi. Çadır ve pazarlarda ise satışların daha yeni başladığını aktaran Yücesan, "Bayrama son bir hafta kala satışlar canlanır. Ancak son yıllarda kesimhanesi olan yerler vatandaşlardan daha çok talep görüyor. Çünkü hem hijyen hem de ustalık isteyen bir iş olduğu için insanlar kesimhanesi olan yerlerden kurbanlık almayı tercih ediyor" dedi.