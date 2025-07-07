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Ekonomi
8,4 milyarlık dev katkı Türkiye’nin en yüksek barajından geldi

8,4 milyarlık dev katkı Türkiye’nin en yüksek barajından geldi

11:037/07/2025, Pazartesi
IHA
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<p>Türkiye'nin en yüksek barajı Yusufeli, 3,1 milyar kwh üretimle 8,4 milyar lira katkı sağladı. </p><p><br></p>
Türkiye'nin en yüksek barajı Yusufeli, 3,1 milyar kwh üretimle 8,4 milyar lira katkı sağladı.

Türkiye'nin en yüksek barajı Yusufeli, 3,1 milyar kilovatsaat üretimle milli ekonomiye yaklaşık 8,4 milyar lira katkı sağladı.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen Yusufeli Barajı, üretimin başladığı 2024'ten bu yana toplam 3,1 milyar kilovatsaat elektrik üreterek milli ekonomiye yaklaşık 8,4 milyar TL katkı sağladı

..Yüksekliğiyle Türkiye'nin birinci, dünyanın ise beşinci en yüksek barajı olma unvanını taşıyan Yusufeli Barajı, sahip olduğu 275 metre gövde yüksekliğiyle dikkat çekiyor.

 Tüm dünyanın yakından takip ettiği dev proje, yerli mühendislik ve iş gücüyle hayata geçirilerek Türkiye'nin enerji alanındaki en önemli yatırımlarından biri oldu.Yıllık 1 milyar 888 milyon kilovatsaat enerji üretim kapasitesine sahip olan baraj, bu özelliğiyle yaklaşık 750 bin konutun yıllık elektrik ihtiyacını karşılayabiliyor.

Yıllık 1 milyar 888 milyon kilovatsaat enerji üretim kapasitesine sahip olan baraj, bu özelliğiyle yaklaşık 750 bin konutun yıllık elektrik ihtiyacını karşılayabiliyor. Yusufeli Barajı sayesinde ülkenin enerji ithalatı azalırken, yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimine katkı sağlanıyor.

Bölge halkına istihdam da sağlayan Yusufeli Barajı, enerji üretiminin yanı sıra su depolama ve taşkın kontrolü gibi işlevleriyle de stratejik önem taşıyor.Yetkililer, barajın tam kapasiteye ulaşmasıyla birlikte üretim rakamlarının daha da artacağını belirterek, ülke ekonomisine uzun yıllar katkı sağlamasının hedeflendiğini ifade etti.

#Yusufeli Barajı
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