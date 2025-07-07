8,4 milyarlık dev katkı Türkiye’nin en yüksek barajından geldi

Tüm dünyanın yakından takip ettiği dev proje, yerli mühendislik ve iş gücüyle hayata geçirilerek Türkiye'nin enerji alanındaki en önemli yatırımlarından biri oldu.Yıllık 1 milyar 888 milyon kilovatsaat enerji üretim kapasitesine sahip olan baraj, bu özelliğiyle yaklaşık 750 bin konutun yıllık elektrik ihtiyacını karşılayabiliyor.