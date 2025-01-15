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AJet’ten kaçırılmayacak bilet kampanyası: Yurt içi uçuşlar 599 liradan başlıyor

AJet’ten kaçırılmayacak bilet kampanyası: Yurt içi uçuşlar 599 liradan başlıyor

Pınar Görgü
Pınar Görgü
09:3815/01/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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AJet, yurt dışı uçuşlarının ardından şimdi de yurt içi uçuşlarda geçerli yeni bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında biletler 599 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Peki, hangi tarihlerde geçerli olacak? İşte AJet indirimli uçak bileti kampanya detayları...

Havayolu şirketi AJet, Ramazan ayı için yurt içi uçuşlarda cazip bir kampanya başlattı.

Yurt içinde 41 noktaya uçuş yapan AJet’in indirimli biletleri, 15-16 Ocak 2025 tarihlerinde satışa sunuldu. 

İndirimli biletler, 5 Şubat – 26 Mart 2025 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.

Biletler 599 liradan başlayan fiyatlardan satılacak.

111 bin koltuk satışı yapılacak

Tüm yurt içi (KKTC hariç) tek yön direkt uçuşları kapsayan kampanya ile, 111 bin koltuk satışı yapılacak. Tek yön uçuşlarda geçerli olacak.

AJet indirimli bilet nereden, nasıl alınır?

Vergi ve harçlar dahil 599 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulan ‘basic’ biletler, sadece AJet.com ve AJet mobil uygulamasından alınabilecek.

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