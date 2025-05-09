Alıştıkça korkum geçti: 9 yıllık mühendislik kariyerini bu meslek için bıraktı

Rizeli olan ve yaklaşık 2 yıldır İzmir ile Manisa'daki çeşitli şantiyelerde kule vinç operatörü olarak görev yapan Yılmaz, inşaat sahasında görevliyken vinç operatörleriyle tanıştığını ve merak ettiği için birkaç kez kuleye çıktığını belirterek, "Vinçteki operatör arkadaşlar beni cesaretlendirdi. 'Yapabilirsin' dediler. Ben de araştırma yaptım, eğitim aldım, ardından gerekli sertifikayı tamamlayarak işe başladım. İnşaat sektörü erkek egemen bir sektör olduğu için görenler şaşırıyor. Sonra hoşlarına gidiyor. Bana eğlenceli geliyor" ifadelerini kullandı.