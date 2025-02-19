Altın fiyatları bu hafta da yükselişini sürdürerek rekor tazeledi. Gram altın tarihi zirvesine ulaşırken, standart altının kilogram fiyatı dün 3 milyon 454 bin liradan kapandı. ABD Başkanı Donald Trump’ın otomobil, ilaç ve çiplere yüzde 25 ek vergi sinyali, altının kritik seviyeyi aşmasına neden oldu. Peki, gram ve çeyrek altın fiyatları ne durumda? İşte 19 Şubat 2025 güncel altın fiyatları…
Altın fiyatları, bu hafta da yükseliş trendini sürdürerek yatırımcıların yüzünü güldürdü. Gram altın tarihi zirvesine ulaşırken, ons altın Çarşamba günü 2.939 dolara kadar çıkarak rekor seviyelere yaklaştı.
Amerikan yatırım bankası Goldman Sachs, yıl sonuna kadar ons altının 3.100 dolara ulaşabileceğini öngörüyor. Bankaya göre, merkez bankalarının altına olan talebi son dönemde yüzde 9 oranında arttı.
ABD ekonomisindeki belirsizlikler, küresel piyasalardaki risk algısı ve jeopolitik gelişmeler altın fiyatlarını yukarı çeken ana etkenler arasında yer alıyor. Ayrıca, Donald Trump'ın yeniden ABD Başkanı seçilmesi sonrası piyasalardaki dalgalanmalar da altının yükselişinde etkili oldu. Trump’ın seçim zaferinin ardından ons altın 2.534 dolara kadar gerilese de, bu seviyeden itibaren yüzde 16’lık bir artış kaydetti.
Dünya Altın Konseyi’nin verilerine göre, seçimlerin ardından merkez bankaları toplamda 333 ton altın satın aldı. Bu, geçen yıla kıyasla yüzde 54’lük bir artış anlamına geliyor.
Piyasalar, ABD’de açıklanacak perakende satışlar, konut sektörü ve iş gücü piyasasıyla ilgili ekonomik verileri yakından izliyor. Bu veriler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikası konusunda ipuçları verebilir ve altın fiyatlarında yeni hareketlenmelere neden olabilir.
Öte yandan, Trump’ın 1 Şubat itibarıyla Kanada ve Meksika’ya yeni gümrük tarifeleri uygulayacağını açıklaması, altın ve petrol fiyatlarında yükselişi tetikledi. Bu gelişmeyle birlikte piyasalardaki dalgalanmalar sürerken, altın güvenli liman olma özelliğini koruyor.
Altının kilogram fiyatı ne kadar oldu?
İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda altının kilogram fiyatı 3 milyon 490 bin liraya yükseldi. Altın piyasasında en düşük 3 milyon 467 bin lira, en yüksek 3 milyon 490 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1 artışla 3 milyon 490 bin lira oldu.
Altin fiyatlarında son durum
Serbest piyasada altın güne yükselişle başladı düşüş ile devam ediyor. Gram altın 3.418,31 TL’den, çeyrek altın ise 5.754,00 TL seviyesinden işlem görüyordu. Tabela yine değişti. İşte 19 Şubat 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları…
19 Şubat 2025 gram altın kaç lira oldu?
Alış 3.417,32
Satış 3.417,82
19 Şubat 2025 çeyrek altın kaç TL?
Alış 5.467,56
Satış 5.588,93
19 Şubat 2025 yarım altın ne kadar?
Alış 11.408,00
Satış 11.175,19