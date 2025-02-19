Altının kilogram fiyatı ne kadar oldu?





İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda altının kilogram fiyatı 3 milyon 490 bin liraya yükseldi. Altın piyasasında en düşük 3 milyon 467 bin lira, en yüksek 3 milyon 490 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1 artışla 3 milyon 490 bin lira oldu.



