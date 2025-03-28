Altın fiyatları tüm zamanların rekorunu kırdı. ABD Başkanı Trump'ın tüm otomobil ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi getirme kararını uygulamaya koymasının ardından, ticaret savaşının genişlemesine dair endişeler yatırımcıları güvenli liman varlıklara yönlendirdi. Altın, Cuma günü yüzde 0,7 yükselerek ons başına 3.077 doların üzerini gördü ve tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 28 Mart 2025 Altın fiyatları alış-satış tablosu…

1 /11 ABD Başkanı Trump, tüm otomobil ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi getirme kararının ardından ons altının fiyatı, 3.077 doları görerek yeni rekor kırdı. Anlık verilere göre, gram altın 3 bin 769 liradan, çeyrek altın ise 6 bin 162 liradan işlem görüyor. İşte güncel altın fiyatları...

2 /11 GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 3.768,5780 Satış: 3.769,0420





3 /11 ALTIN/ONS FİYATI

Alış: 3.077,29 Satış: 3.077,89



4 /11 ÇEYREK ALTIN FİYATI Alış: 6.029,9800 Satış: 6.162,3200





5 /11 CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 24.123,16 Satış: 24.578,74





6 /11 TAM ALTIN FİYATI

Alış: 24.518,00 Satış: 24.754,00



7 /11 YARIM ALTIN FİYATI Alış: 12.023,89 Satış: 12.327,07



8 /11 ZİYNET ALTINI FİYATI

Alış: 24.123,16 Satış: 24.578,74





9 /11 ATA ALTIN FİYATI

Alış: 24.675,91 Satış: 25.293,67



10 /11 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 2.052,30 Satış: 2.968,43



