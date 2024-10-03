logo
EDISYON:
tr
TR
en
EN
ar
AR
fr
FR
ru
RU
ur
UR
Anasayfa
Ekonomi
Savunma Sanayi
ANKA III HÜRJET ve HÜRKUŞ ile gösteri uçuşu yaptı

ANKA III HÜRJET ve HÜRKUŞ ile gösteri uçuşu yaptı

11:023/10/2024, Perşembe
G: 3/10/2024, Perşembe
AA
Sonraki haber

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde Adana Havalimanı'nda düzenlenen, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), ikinci gün etkinlikleriyle devam ediyor.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde Adana Havalimanı'nda düzenlenen, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), ikinci gün etkinlikleriyle devam ediyor.

İnsansız savaş uçağı ANKA III, TEKNOFEST Adana'da bir ilke imza attı. TUSAŞ tarafından geliştirilen ANKA III, ilk defa gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

ANKA-III, HÜRJET ve HÜRKUŞ ilk kez kol uçuşu gerçekleştirdi.

Kol uçuşunun ardından HÜRJET ve HÜRKUŞ gösteri uçuşu yapıp izleyenleri mest etti.

#ANKA III
#HÜRJET
#HÜRKUŞ
#TEKNOFEST

Günün en önemli haberlerini e-posta olarak almak için tıklayın. Buradan üye olun.

Üye olarak Albayrak Medya Grubu sitelerinden elektronik iletişime izin vermiş ve Kullanım Koşullarını ve Gizlilik Pollitikasını kabul etmiş olursunuz.

15 Temmuz
Kudüs
Ramazan
Seçim
Spor
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor 2024? Kış lastiği hangi tarihte, nasıl takılır?