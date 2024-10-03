ANKA III HÜRJET ve HÜRKUŞ ile gösteri uçuşu yaptı

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde Adana Havalimanı'nda düzenlenen, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), ikinci gün etkinlikleriyle devam ediyor.
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde Adana Havalimanı'nda düzenlenen, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), ikinci gün etkinlikleriyle devam ediyor.
İnsansız savaş uçağı ANKA III, TEKNOFEST Adana'da bir ilke imza attı. TUSAŞ tarafından geliştirilen ANKA III, ilk defa gösteri uçuşu gerçekleştirdi.
ANKA-III, HÜRJET ve HÜRKUŞ ilk kez kol uçuşu gerçekleştirdi.
Kol uçuşunun ardından HÜRJET ve HÜRKUŞ gösteri uçuşu yapıp izleyenleri mest etti.