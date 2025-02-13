Artık Türkiye'de üretilip satılıyor: 160 bin euroya ithal edilen makineyi 25 bin dolara mal etti

"Avrupa düzeyinde makine yaptık"





Yaptıkları makinede Almanya'da üretilen makineyi örnek aldıklarını belirten Avcı, "Alman makineyi örnek aldık ve kendimize göre uyarladık. Çin ve Tayvan'da bu makineler 20-25 bin dolara satılıyor. Ancak bizim makine ile o makineler arasında uçurum var. Avrupa düzeyinde makine yaptık. Almanya'dan ortalama 160 bin Euro'ya satılan makineyi biz 25 bin dolara satıyoruz. Çok mutluyuz" diye konuştu.