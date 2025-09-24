Yeni Şafak
Bakanlık tek tek açığa çıkardı: Bu peynir markalarına dikkat

Bakanlık tek tek açığa çıkardı: Bu peynir markalarına dikkat

Pınar Görgü
16:1024/09/2025, Çarşamba
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğine yönelik denetimlerini hız kesmeden sürdürüyor. Bakanlığın açıkladığı son listede, sofraların vazgeçilmez ürünlerinden biri olan birçok peynir markasında uygunsuzluk tespit edildi. İşte, gıda sahtekarlığı yapan o markalar.

Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını korumak için gıda denetimlerine devam ediyor.

23 Eylül’de güncellenen “Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar” listesinde birçok peynir markasının ürünlerinde uygunsuzluk saptandı.

'Eritme tuzu' hilesi ortaya çıktı

Denizli'de bulunan Kocagöz markasının tam yağlı taze beyaz peynirinde yağ oranının düşük olması Bakanlık tarafından 'uygunsuz' bulundu. Kars'ta bulunan Alaaddin Süt Ürünleri tam yağlı taze kaşar peynirinde eritme tuzu kullanıldığı tespit edildi.


Konya’da bulunan Çarşıbaşı markasının kaşar peynirinde eritme tuzu tespit edilirken Suat Ersoy markasının tam yağlı taze tost peynirinde; Yoğurmacı markasının ise tereyağında yağ oranının düşük olduğu belirlendi.

Eritme tuzu nedir?

Peynir eritme tuzları, peynirlerin erime özelliklerini artırmak için kullanılan kimyasal bileşiklerdir. Bu kimyasal bileşik, ürünlerin doku kalitesini iyileştirmek için özel olarak formüle edilmiştir.

