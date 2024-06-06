Çöpten üretildi: 100 bin konutun ihtiyacını karşılayacak

"Saatte 11 megawatt elektrik üretimi gerçekleştiriyoruz"

Düzenli Depolama ve Aktarma İstasyonları Şefi Efekan Beyhan, il genelinde günlük bin 800 ila bin 900 ton civarında evsel nitelikli katı atık toplandığını söyledi. Bu atıkların bir kısımını ekonomiye kazandırırken, bertaraf edilmek üzere toprakla kapatılan kesimden de elektrik enerjisi ürettiklerini ifade eden Beyhan, bu işlem esnasında doğaya salınacak metan gazını da kontrol altına aldıklarını belirtti. Mersin'de Silifke Tosmurlu, Tarsus Gürlü ve Mersin merkez olmak üzere 3 katı atık depolama tesis bulunduğuna işaret eden Beyhan, "Bu bertaraf tesislerinde, her tesiste ayrı olmak üzere elektrik üretim tesislerimiz var. Toplam 14 jeneratörle saatte 11 megawatt elektrik üretimi gerçekleştiriyoruz. Bu üretilen elektrik il genelindeki 100 bin hanenin aydınlatma enerjisine tekabül etmektedir. 2024 yılında biz bu 100 bin haneyi hedefliyoruz" dedi.