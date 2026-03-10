Dünyanın en çok savaş uçağına sahip ülkeleri: İşte Türkiye'nin sıralaması

avunma alanındaki gelişmeler ve küresel gerilimler ülkelerin hava kuvvetlerine olan ilgiyi artırdı. Türk Hava Kuvvetleri envanterinde yer alan F-16 Fighting Falcon savaş uçakları ve modernize edilmiş F-4E Phantom II’ler Türkiye’nin hava gücünün temelini oluşturuyor. Bunun yanında geliştirilen yerli savaş uçağı TAI KAAN projesi de savunma sanayisinde dikkatle takip ediliyor.