Dünyanın en çok savaş uçağına sahip ülkeleri: İşte Türkiye'nin sıralaması

Dünyanın en çok savaş uçağına sahip ülkeleri: İşte Türkiye'nin sıralaması

11:4710/03/2026, Salı
Dünyada artan jeopolitik gerilimler ülkelerin askeri güçlerini yeniden gündeme taşıdı. Özellikle hava kuvvetlerinin gücü, ülkelerin savunma kapasitesini belirleyen en önemli unsurlar arasında gösteriliyor. Türk Hava Kuvvetleri’nin envanterinde bulunan F-16 Fighting Falcon ve modernize edilen F-4E Phantom II uçakları dikkat çekerken, yerli 5. nesil savaş uçağı TAI KAAN’ın test süreci de Türkiye’nin hava gücünde yeni bir döneme işaret ediyor.

avunma alanındaki gelişmeler ve küresel gerilimler ülkelerin hava kuvvetlerine olan ilgiyi artırdı. Türk Hava Kuvvetleri envanterinde yer alan F-16 Fighting Falcon savaş uçakları ve modernize edilmiş F-4E Phantom II’ler Türkiye’nin hava gücünün temelini oluşturuyor. Bunun yanında geliştirilen yerli savaş uçağı TAI KAAN projesi de savunma sanayisinde dikkatle takip ediliyor.

10-FRANSA

9-TÜRKİYE

8-MISIR

7-PAKİSTAN

6-JAPONYA

5-GÜNEY KORE

4-HİNDİSTAN

3-ÇİN

2-RUSYA

1-ABD

