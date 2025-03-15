Kesme (çekili) altının yasaklanması özellikle altın yatırımcılarını ve kesme altın sahiplerini endişelendirdi. Peki, elinde kesme altın olanlar ne yapacak? Kesme altın kuyumcudan bozdurulabilecek mi? Finans analisti İslam Memiş, herkesin merak ettiği soruya yanıt verip satışı yasaklandığı için müşterisine sattığı kesme altınları almak istemeyen kuyumculara karşı da uyarılarda bulundu.

1 /8 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla kesme altının (çekili altın) satışı yasaklandı ve karar Resmi Gazete’de yayımlandı.



2 /8 Bu gelişme, özellikle altın yatırımcılarını ve kesme altın sahiplerini merak içinde bıraktı.



3 /8 Peki, elinde kesme altın bulunduranlar ne yapacak? Kesme altını kuyumcudan bozdurmak mümkün olacak mı? Finans analisti İslam Memiş, bu sorulara yanıt verdi.



4 /8 Kesme altın kuyumcudan bozdurulabilir mi?

İslam Memiş, Ekol TV ekranlarında yaptığı açıklamada, vatandaşların ellerinde bulunan kesme altınları bozdurabileceğini belirtti. "Kesme altını olanlar, kuyumcudan gönül rahatlığıyla altınlarını bozdurabilirler. Yasak sadece satışla ilgili," diyen Memiş, kesme altının yasaklanmasının ardından yeni bir dönemin başladığını vurguladı.

5 /8 "Kesme altınları bozdurmak istemeyen kuyumculara dikkat"

Memiş, ayrıca satış yasaklandıktan sonra kesme altınlarını bozdurmak istemeyen kuyumcular konusunda da uyarılarda bulundu. "Satışı yasaklanan kesme altınları almak istemeyen kuyumculara dikkat edilmesi gerek. Bu durum, kötü niyetli bir yaklaşımı işaret edebilir. Böyle bir durumda vatandaşlarımız kuyumcularını değiştirmelidir," diyerek, altın sahiplerinin haklarını savunmaları gerektiğini belirtti.



6 /8 Paketli gram altın seçeneği

Bakanlık tarafından alınan bu karar, Türkiye genelinde fiziki altın yatırımı yapan vatandaşları paketli gram altın alımına yönlendirecek gibi görünüyor. Kesme altın, paketli gram altına göre daha uygun fiyatlarla satılabiliyordu, ancak yasakla birlikte bu alım satımlar sona erdi.

7 /8 İslam Memiş, kesme altının yasaklanmasının sadece satışla sınırlı olduğunu, bunun yatırımcıların altın bozdurma işlemlerine engel olmayacağını belirterek, vatandaşların bu dönemde doğru adımlar atmalarını önerdi.